Το Ισλαμαμπάντ διέψευσε ότι καταρρίφθηκε μαχητικό αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας του Πακιστάν στην Τζαλαλάμπαντ, στο ανατολικό Αφγανιστάν, κι ότι αιχμαλωτίστηκε ο χειριστής του, όπως ανακοίνωσαν νωρίτερα οι Αφγανικές de facto αρχές, εν μέσω της συνεχιζόμενης ραγδαίας κλιμάκωσης της στρατιωτικής σύγκρουσης των δυο χωρών της νοτιοανατολικής Ασίας τις τελευταίες ημέρες.

«Πρόκειται για εσφαλμένο ισχυρισμό. Εντελώς εσφαλμένο», διαβεβαίωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν, ο Ταχίρ Χουσάιν Αντράμπι, το Γαλλικό Πρακτορείο.