Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, ανακοίνωσε πώς η FIFA θα προχωρήσει σε επανεξέταση των σχεδίων ασφάλειας και μετακίνησης στο Μεξικό ενόψει του Μουντιάλ 2026 που θα διεξαχθεί το προσεχές καλοκαίρι από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου.

Παράλληλα, δήλωσε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τζιάνι Ινφαντίνο, ο οποίος τη διαβεβαίωσε πως οι αγώνες που θα φιλοξενηθούν στο Μεξικό θα διεξαχθούν κανονικά, όπως είναι προγραμματισμένο.

Η ανακοίνωση της Μεξικανής προέδρου έρχεται μετά την απόφαση της World Aquatics να ακυρώσει το Παγκόσμιο Κύπελλο Καταδύσεων που ήταν προγραμματισμένο για τις αρχές Μαρτίου στην χώρα.

Το θέμα της ασφάλειας στο Μεξικό ήρθε στο προσκήνιο μετά τα επεισόδια που ξέσπασαν στη χώρα, με τον θάνατο του Νεμέσιο Οσεγκέρα, ενός από τους πλέον καταζητούμενους ηγέτες καρτέλ.