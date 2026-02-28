Τρεις αρκετά ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις με φόντο την τέταρτη θέση και την οκτάδα περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα της 23ης αγωνιστικής της Super League.

Στο Ηράκλειο της Κρήτης ο ΟΦΗ υποδέχεται την ΑΕΛ Novibet (17:00, Cosmote Sport 2), στο Περιστέρι θα κοντραριστούν ο Ατρόμητος με τον Παναιτωλικό (19:30, Novasports 2) και τέλος στη Νεάπολη η Κηφισιά φιλοξενεί τον Λεβαδειακό (20:00, Cosmote Sport 1).

ΟΦΗ-ΑΕΛ NOVIBET

17:00 COSMOTE SPORT 2

Ο ΟΦΗ που προέρχεται από ήττα από τον Παναθηναϊκό την προηγούμενη αγωνιστική θα προσπαθήσει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα, χωρίς ωστόσο τον Τιάγκο Νους, στην αποστολή του, καθώς είναι τιμωρημένος μετά την κόκκινη που αντίκρισε στην αναμέτρηση με τους «πράσινους». Από την άλλη η ομάδα του Σάββα Παντελίδη η οποία αναδείχθηκε ισόπαλη με τον ΠΑΟΚ με 1-1, θα έχει επτά απουσίες στην σημερινή αναμέτρηση.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

19:30 NOVASPORTS 2

Ο Ατρόμητος στον σημερινό αγώνα θα έχει δυο επιστροφές και δύο απουσίες. Συγκριμενα, στην διάθεση του Ντούσαν Κέρκεζ θα βρίσκονται οι Σωτήρης Τσιλούλης και Γιώργος Τζοβάρας, ενώ δεν υπολογίζονται οι Λευτέρης Χουτεσιώτης και Δημήτρης Τσακμάκης. Από την άλλη ο Παναιτωλικός θα έχει τρεις επιστροφές, καθώς ο Γιάννης Αναστασίου μπορεί να υπολογίζει στους Χάρη Μαυρία, Κριστιάν Μανρίκε και Ανδρέα Μπουχαλάκη. Εκτός θα είναι ο Λάμπρος Σμυρλης.

ΚΗΦΙΣΙΑ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

20:00 COSMOTE SPORT 1

O Σεμπαστιάν Λέτο δεν θα έχει στην διάθεσή του για τον αποψινό αγώνα τον τιμωρημενο Ούγκο Σόουζα, αντίθετα μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των Μιγκέλ Ταβάρες και Μοίζες Ραμίρεζ. Ο Λεβαδειακός ο οποίος θέλει να κάνει μια ακόμη νίκη και να σταθεροποιηθεί στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας θα έχει στην αποστολή για την αναμέτρηση τους Παλάσιος, Λιάγκα και Όζμπολτ.