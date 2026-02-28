Δορυφορική εικόνα δείχνει μια μαύρη στήλη καπνού και εκτεταμένες ζημιές στο ασφαλές συγκρότημα του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, στην Τεχεράνη, αν και η τύχη του δεν είναι γνωστή, σημειώνουν οι New York Times που δημοσιεύουν τη φωτογραφία.

Η παρακάτω εικόνα, που τραβήχτηκε το πρωί του Σαββάτου μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, δείχνει κατεστραμμένα κτίρια στο συγκρότημα, το οποίο συνήθως χρησιμεύει ως κατοικία του Χαμενεΐ και κύρια έδρα για τη φιλοξενία ανώτερων αξιωματούχων.

We obtained the first known satellite image of Ayatollah Ali Khamenei's compound in Tehran. There are several destroyed buildings. While the current whereabouts of Iran's supreme leader are unknown, the compound is generally used as his official residence. 🛰️📸: @Airbus pic.twitter.com/48krjclMBL — Christiaan Triebert (@trbrtc) February 28, 2026

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, και ο πρόεδρος της χώρας, Μασούντ Πεζεσκιάν, ήταν μεταξύ των στόχων της επίθεσης που εξαπέλυσαν σήμερα οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον της χώρας, μετέδωσε νωρίτερα η ισραηλινή δημόσια ραδιοτηλεόραση KAN.

«Ισραηλινή πηγή επιβεβαιώνει: μεταξύ των στόχων της επίθεσης είναι ο Ιρανός ανώτατος ηγέτης Χαμενεΐ και ο πρόεδρος Πεζεσκιάν», γράφει σε ανάρτησή του στο Χ το KAN.

Δημοσιογράφος ανέφερε επίσης από τον αέρα του KAN το όνομα του Αλί Σαμχανί, συμβούλου του Χαμενεΐ και πρώην γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, αν και πρόσθεσε ότι δεν γνωρίζει αν επλήγησαν με επιτυχία οι στόχοι αυτοί.

This is the second location that was struck in Tehran. https://t.co/AG28jGeQE2 — Christiaan Triebert (@trbrtc) February 28, 2026

«Με την πρώτη ομοβροντία στοχεύσαμε υψηλόβαθμα πρόσωπα που εμπλέκονταν στα σχέδια καταστροφής του Ισραήλ», δήλωσε μια ισραηλινή πηγή ασφαλείας σε συνέντευξη Τύπου στην οποία παρευρέθηκε το AFP. Όταν ρωτήθηκε αν ο Χαμενεΐ είναι μεταξύ των στόχων αυτών, ο αξιωματούχος αρνήθηκε να επιβεβαιώσει οποιοδήποτε όνομα.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το Ισραήλ αποφάσισε να πλήξει το Ιράν λόγω της «ολοένα και πιο ταχείας» ανάπτυξης της παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων. «Αναπτύσσουν δεκάδες βαλλιστικούς πυραύλους κάθε μήνα και ο ρυθμός παραγωγής γίνεται ολοένα και πιο ταχύς», τόνισε η πηγή αυτή στους δημοσιογράφους.

«Πρόκειται για ένα καθεστώς που προχωρά προς την παραγωγή χιλιάδων πυραύλων τα επόμενα χρόνια. Μια θεαματική επέκταση ενός ήδη επικίνδυνου οπλοστασίου», δήλωσε ο αξιωματούχος, που ζήτησε να μην κατονομαστεί.