Βομβαρδισμός που είχε στόχο ιρακινή στρατιωτική βάση όπου στεγάζεται φιλοϊρανική οργάνωση σκότωσε τουλάχιστον δύο μαχητές, δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγές που πρόσκεινται στην ισχυρή ένοπλη οργάνωση Κατάεμπ Χεζμπολάχ.

Υπάρχουν δύο μάρτυρες της Κατάεμπ και άλλοι πέντε τραυματίες κατά την επίθεση, κατά της στρατιωτικής βάσης στην Τζουρφ αλ-Σάκερ, που είναι επίσης γνωστή ως Τζουρφ αλ-Νασρ, στο νότιο Ιράκ, διευκρίνισε πηγή που πρόσκειται στην Κατάεμπ Χεζμπολάχ υποστηρίζεται από το Ιράν).

Άλλη πηγή δήλωσε ότι σκοτώθηκαν τρεις μαχητές.

Εκπρόσωπος των Δυνάμεων Λαϊκής Κινητοποίησης που μίλησε στο Ρόιτερς έκανε επίσης λόγο για τουλάχιστον δύο νεκρούς μαχητές της ιρακινής Χασντ Σαάμπι και άλλους τρεις σοβαρά τραυματίες έπειτα από τουλάχιστον τέσσερις εκρήξεις ύστερα από αεροπορικά πλήγματα στην Τζουρφ αλ-Σάκαρ, νότια της Βαγδάτης.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, πρόσθεσε.

Οι ΔΛΚ, γνωστές στα αραβικά ως Χασντ αλ-Σαάμπι, είναι μια οργάνωση-ομπρέλα κυρίως σιιτιών παραστρατιωτικών παρατάξεων που ενσωματώθηκε επίσημα στις δυνάμεις ασφαλείας του ιρακινού κράτους και περιλαμβάνει αρκετές οργανώσεις που έχουν σχέσεις με το Ιράν.