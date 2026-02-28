Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ξεκίνησαν επιδρομές το Σάββατο στο Ιράν, βάζοντας φωτιά σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Οι ΗΠΑ λειτουργούν ένα ευρύ δίκτυο στρατιωτικών βάσεων σε τουλάχιστον 19 τοποθεσίες στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Από αυτές, οκτώ είναι μόνιμες βάσεις, που βρίσκονται στο Μπαχρέιν, την Αίγυπτο, το Ιράκ, την Ιορδανία, το Κουβέιτ, το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Οι χώρες με τα περισσότερα αμερικανικά στρατεύματα είναι το Κατάρ, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία.

Στο Μπαχρέιν, η σημερινή ναυτική βάση των ΗΠΑ βρίσκεται στη θέση της πρώην βρετανικής ναυτικής εγκατάστασης, HMS Jufair και φιλοξενεί περίπου 9.000 μέλη. Είναι έδρα του Πέμπτου Στόλου του Ναυτικού των ΗΠΑ.

Η αεροπορική βάση Al Udeid, έκτασης 60 στρεμμάτων, που βρίσκεται στην έρημο έξω από την Ντόχα, φιλοξενεί το προκεχωρημένο αρχηγείο της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ και είναι η μεγαλύτερη αμερικανική βάση της Μέσης Ανατολής, αφού φιλοξενεί περίπου 10.000 στρατιώτες.

Οι ΗΠΑ διατηρούν παρουσία και στην αεροπορική βάση Ain Al Asad του Ιράκ.

Όσον αφορά τη Σ. Αραβία, η αεροπορική βάση Al Dhafra φιλοξενεί προηγμένα αεροσκάφη όπως τα stealth μαχητικά F-22 Raptor και διάφορα αεροσκάφη επιτήρησης, συμπεριλαμβανομένων drones και AWACS.

Όλες οι βάσεις, οι πόροι και τα συμφέροντα των ΗΠΑ σε ολόκληρη την περιοχή θεωρούνται νόμιμοι στόχοι για τον ιρανικό στρατό, ανέφεραν οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν.

Όλες οι βάσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ στην περιοχή έχουν πληγεί από ισχυρά χτυπήματα ιρανικών πυραύλων. Τα αντίποινα της Τεχεράνης θα συνεχιστούν χωρίς διακοπή μέχρι ο εχθρός να ηττηθεί «αποφασιστικά», ανέφεραν ακόμη.