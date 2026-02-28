Πυραύλους κατά της αμερικανικής ναυτικής βάσης στο Μπαχρέιν εκτόξευσε το Σάββατο το Ιράν, στο πλαίσιο των αντιποίνων της επίθεσης ΗΠΑ και Ισραήλ στη χώρα, όπως μετέδωσαν ιρανικά ημιεπίσημα πρακτορεία.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, η εγκατάσταση που επλήγη στεγάζει την έδρα του 5ου Στόλου του αμερικανικού Ναυτικού, ενώ βίντεο που δημοσιοποίησαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης εμφανίζουν πυκνό καπνό να υψώνεται πάνω από την περιοχή της βάσης.