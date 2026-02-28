Πυραύλους κατά της αμερικανικής ναυτικής βάσης στο Μπαχρέιν εκτόξευσε το Σάββατο το Ιράν, στο πλαίσιο των αντιποίνων της επίθεσης ΗΠΑ και Ισραήλ στη χώρα, όπως μετέδωσαν ιρανικά ημιεπίσημα πρακτορεία.
Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, η εγκατάσταση που επλήγη στεγάζει την έδρα του 5ου Στόλου του αμερικανικού Ναυτικού, ενώ βίντεο που δημοσιοποίησαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης εμφανίζουν πυκνό καπνό να υψώνεται πάνω από την περιοχή της βάσης.
🇧🇭 The moment Iranian missiles, fired by the IRGC terrorists, were launched against the Kingdom of Bahrain— Visegrád 24 (@visegrad24) February 28, 2026
The reported target was the US Navy's Naval Support Activity Bahrain, which supports and hosts the US Navy 5th Fleet. pic.twitter.com/ry9peb8f0k
Iranian missile slammed into the U.S. Navy's 5th Fleet headquarters in Bahrain.#Iran #usa #IranWar pic.twitter.com/dPM3eptv5b— shahmir khan (@shahmir52_khan) February 28, 2026