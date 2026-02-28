Είναι νωρίς το πρωί στο Γουέστ Παλμ Μπιτς, όπου ο πρόεδρος των ΗΠΑ βρίσκεται για το Σαββατοκύριακο, γράφει για το βρετανικό BBC ο δημοσιογράφος Bernd Debusmann Jr, ο οποίος ταξιδεύει με τον Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ώρες μετά την επίθεση στο Ιράν. «Χθες ταξίδευα επίσης με τον Τραμπ σε μια εκδήλωση στο Κόρπους Κρίστι του Τέξας, όπου ο Τραμπ – παρά τις επανειλημμένες ερωτήσεις των δημοσιογράφων που τον συνόδευαν – δεν έδωσε καμία ένδειξη ότι κάτι ήταν επικείμενο».

Στην πραγματικότητα, σημειώνει «κάποια στιγμή τον ρώτησα πολύ συγκεκριμένα για το πιθανό χρονοδιάγραμμα σχετικά με το πότε πίστευε ότι θα αποφάσιζε για τις επιθέσεις.

«Προτιμώ να μην σας το πω», απάντησε. «Θα είχατε τη μεγαλύτερη αποκλειστικότητα της ιστορίας, σωστά;»

Οι περισσότεροι δημοσιογράφοι που ταξίδευαν με τον Τραμπ υπέθεσαν ότι οι επιθέσεις ήταν επικείμενες, αλλά απίθανο να συμβούν αφού είχε ήδη πέσει το σκοτάδι στις ΗΠΑ.

«Πριν από τις επιθέσεις, το μόνο πρόγραμμα για σήμερα ήταν ένα δείπνο του κινήματος MAGA Inc το βράδυ. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, δεν είχαν προγραμματιστεί δημόσιες εκδηλώσεις και περίμενα ότι θα περάσουμε το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας σε ένα κοντινό γήπεδο γκολφ, όπου συχνά περνάει τα Σαββατοκύριακά του.

Δεν έχουμε ακούσει τίποτα διαφορετικό, αλλά αυτό είναι πολύ πιθανό να αλλάξει», γράφει ο δημοσιογράφος και προσθέτει:

Ήδη, έρχονται αντιδράσεις από Αμερικανούς νομοθέτες, όπως ο γερουσιαστής της Νότιας Καρολίνας Λίντσεϊ Γκράχαμ, ο οποίος έγραψε στο X ότι «η μεγαλύτερη αλλαγή στη Μέση Ανατολή σε χίλια χρόνια είναι προ των πυλών».

«Αυτή η επιχείρηση έχει σχεδιαστεί καλά. Θα είναι βίαιη, εκτεταμένη και πιστεύω ότι, τελικά, θα είναι επιτυχής», πρόσθεσε.