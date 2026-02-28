Ο Κωνσταντής Τζολάκης ο οποίος κάνει μια ακόμη εξαιρετική σεζόν με τον Ολυμπιακό και έχει τραβήξει πάνω του «βλέμματα» αρκετών ομάδων του εξωτερικού μεταξύ των οποίων και η Γιουβέντους, βλέπει συνεχώς να αυξάνεται η χρηματιστηριακή του αξία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το CIES Football Observatory, ο 23χρονος γκολκίπερ βρίσκεται στην 7η θέση των πιο ακριβών γκολκίπερ παγκοσμίως που αγωνίζονται εκτός των πέντε κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, με εκτιμώμενη αξία 11,23 εκατ. ευρώ.

Στη σχετική λίστα του CIES, χαμηλότερα από τον Τζολάκη βρίσκονται ο Κέβιν Μάιερ της Κρουζ Αζούλ (11,19 εκατ.), ο Ουγκουρτσάν Τσακίρ της Γαλατασαράι (10,56 εκατ.) και ο Εβέν Ζαουέν της Ρεμς (10,14 εκατ.).

Πάνω από τον Τζολάκη είναι ο Χόρνιτσεκ της Μπράγκα, ο Στάνισλαβ Αγκάτσεφ της Κρασνοντάρ, ο Ματέι Κόβαρ της Αϊντχόφεν, ο Ρομ Οβούσου-Οντούρο της Άλκμααρ, ο Ντιόγο Κόστα της Πόρτο και ο Ανατόλι Τρούμπιν της Μπενφίκα που είναι στην κορυφή με εκτιμώμενη αξία τα 38,99 εκατ. ευρώ.