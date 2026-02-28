Η ΑΕΚ, μετά από ενέργειες και συμφωνία με την ΠΑΕ Βόλος, κατάφερε και εξασφάλισε έξτρα εισιτήρια για την αυριανή αναμέτρηση με την ομάδα της Μαγνησίας και τα οποία θα είναι διαθέσιμα σήμερα μέχρι τις 14:00.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ αναφέρει: «Έπειτα από προσπάθειες της διοίκησης της ΠΑΕ ΑΕΚ και συμφωνία με την ΠΑΕ Βόλος, αποδεσμεύτηκε ένας τελευταίος αριθμός εισιτηρίων για τον αυριανό αγώνα, που είχε μείνει δεσμευμένος από τη γηπεδούχο ομάδα. Τα συγκεκριμένα εισιτήρια θα τεθούν προς διάθεση ηλεκτρονικά, αυστηρά έως τις 14.00 σήμερα.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για την είσοδο στο γήπεδο είναι υποχρεωτική η ενεργοποίηση των εισιτηρίων μέσω της εφαρμογής gov.gr Wallet. Η διαδικασία είναι η ίδια με αυτή που ισχύει και στα εντός έδρας παιχνίδια της ομάδας μας.

Το QR Code του ηλεκτρονικού εισιτηρίου θα πρέπει απαραίτητα να ταυτοποιηθεί μέσα από την εφαρμογή και χωρίς την ταυτοποίηση αυτή δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στο γήπεδο».