Το Ισραήλ «εκτιμά» ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, πιθανότατα σκοτώθηκε σε ισραηλινή επίθεση νωρίτερα σήμερα, σύμφωνα με το Κανάλι 12, το οποίο επικαλείται ανώνυμες ισραηλινές πηγές. Αναφέρει ότι υπάρχουν «αυξανόμενες ενδείξεις» προς αυτή την κατεύθυνση.

Δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση της είδησης, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Λίγα λεπτά νωρίτερα, ο τηλεοπτικός σταθμός είχε αναφέρει ότι η ισραηλινή εκτίμηση ήταν ότι ο Χαμενεΐ «τουλάχιστον τραυματίστηκε» και ότι η εκτίμηση αυτή δεν βασιζόταν σε δορυφορικές εικόνες που έδειχναν την καταστροφή του προεδρικού συγκροτήματος του Χαμενεΐ, αλλά σε πληροφορίες από ανώνυμες πηγές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Χαμενεΐ αναμένεται να απευθύνει σύντομα ομιλία. Η τηλεοπτική αναφορά υποδηλώνει ότι, αν αυτό συμβεί, η ομιλία έχει ηχογραφηθεί εκ των προτέρων.

Το Κανάλι 12 αναφέρει επίσης ότι οι σημερινές επιθέσεις προκάλεσαν «πολύ σημαντική ζημιά» στην ηγεσία του ιρανικού καθεστώτος και στους στρατιωτικούς διοικητές του.

Η κρατική τηλεόραση του Ισραήλ Kan αναφέρει ότι «δεν υπάρχει καμία επαφή» με τον Χαμενεΐ και η κατάστασή του είναι άγνωστη.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν είναι ακόμα ζωντανός «από όσο γνωρίζω», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών

Ο Χαμενεΐ, είναι ακόμα ζωντανός «από όσο γνωρίζω», δήλωσε, πάντως, ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας σε αποκλειστική συνέντευξη στο NBC News.

Μιλώντας ζωντανά από την Τεχεράνη μετά τις κοινές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ο Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι δύο διοικητές είχαν σκοτωθεί, αλλά ανώτεροι αξιωματούχοι του καθεστώτος είχαν επιζήσει, συμπεριλαμβανομένου του επικεφαλής της δικαιοσύνης και του προέδρου του κοινοβουλίου.

«Όλοι οι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι είναι ζωντανοί», είπε. «Έτσι, όλοι είναι τώρα στη θέση τους, χειριζόμαστε την κατάσταση και όλα είναι εντάξει».

Ο Αραγτσί επέκρινε επίσης τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για την έναρξη της επίθεσης παρά τις συνεχιζόμενες πυρηνικές διαπραγματεύσεις.