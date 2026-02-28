Σκηνές πανικού καταγράφηκαν σε ορισμένες περιοχές του Ιράν μετά την επίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ. Πάντως, η αντίδραση στις επιθέσεις ήταν ανάμικτη, καθώς υπάρχει και ανακούφιση σε άλλες περιοχές για την προοπτική της πτώσης του καθεστώτος.

Ήταν περίπου 09:40 όταν Ιρανοί σε διάφορες πόλεις ανέφεραν ότι άκουσαν δυνατές εκρήξεις. Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ανθρώπους κοντά στους τόπους των εκρήξεων να τρέχουν πανικόβλητοι, με φωνές και κλάματα να ακούγονται στο παρασκήνιο.

Ωστόσο, ταυτόχρονα, φαίνεται να υπάρχει ένα αίσθημα ανακούφισης – ακόμη και εορτασμού – μεταξύ εκείνων που πιστεύουν ότι η πτώση του καθεστώτος μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω στρατιωτικής επέμβασης, γράφει ο Baran Abbasi για το BBC Persian.

Πολλοί άνθρωποι περίμεναν μια πιθανή επίθεση από τις ΗΠΑ. Οι αντιδράσεις των Ιρανών ήταν ανάμικτες.

«Αν πεθάνω, μην ξεχνάτε ότι υπάρχουμε και εμείς – εμείς που αντιτιθέμεθα σε οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση, εμείς που θα γίνουμε απλώς ένας αριθμός στις αναφορές των νεκρών», έγραψε ένας Ιρανός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ένας άλλος έγραψε: «Η καταραμένη ισλαμική δικτατορία προκάλεσε αυτόν τον πόλεμο. Έχουμε ήδη υποστεί τρεις πολέμους».

Πολλοί Ιρανοί που έζησαν αυτό που έχει περιγραφεί ως μία από τις πιο αιματηρές καταστολές εναντίον αμάχων στη σύγχρονη ιστορία λένε ότι τώρα χαιρετίζουν την αλλαγή του καθεστώτος – ακόμα και αν αυτή έρθει μέσω στρατιωτικής επέμβασης και της δολοφονίας ανώτερων αξιωματούχων.

Άλλοι, ωστόσο, φοβούνται ότι οι αεροπορικές επιδρομές από μόνες τους μπορεί να μην οδηγήσουν στην κατάρρευση του καθεστώτος. Ανησυχούν ότι αυτό μπορεί να επιβιώσει και, ως αντίδραση, να γίνει ακόμα πιο βίαιο απέναντι στον ίδιο του τον λαό.