Η SKY express ανακοίνωσε ότι, λόγω του κλεισίματος του εναέριου χώρου του Ισραήλ, οι προγραμματισμένες πτήσεις της από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ATH) προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν (TLV), καθώς και οι πτήσεις από το Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν (TLV) προς τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ATH), για το διάστημα από Κυριακή 1 Μαρτίου έως Δευτέρα 2 Μαρτίου, ακυρώνονται.

Για τη διευκόλυνσή του το επιβατικό κοινό, μπορεί να επιλέξει μία από τις παρακάτω διαθέσιμες εναλλακτικές:

Δωρεάν αλλαγή του εισιτηρίου σε μελλοντική πτήση του ίδιου δρομολογίου με ημερομηνία αναχώρησης ως 31/12/2026, μέσω της επιλογής «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ» στο skyexpress.com.

Ακύρωση της κράτησης και έκδοση credit voucher, που αντιστοιχεί στο ποσό του εισιτηρίου σας, με διάρκεια ισχύος 12 μηνών, μέσω της επιλογής «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ» στο skyexpress.com.

Ακύρωση της κράτησης και επιστροφή χρημάτων, κατόπιν επικοινωνίας στο [email protected].