Σε τυχαίο έλεγχο που πραγματοποιούσε σε δρόμο του Βερολίνου η αστυνομία της Γερμανίας εντοπίστηκε η 16χρονη Λόρα, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από τις 8 Ιανουαρίου στην Πάτρα.

Όταν οι γερμανικές αστυνομικές αρχές κατάλαβαν πως επρόκειτο για το 16χρονο κορίτσι, της είπαν να τους ακολουθήσει και άμεσα την οδήγησαν σε δομή ανηλίκων.

Η Λόρα υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις και διαπιστώθηκε πως είναι πολύ καλά στην υγείας της.

Οι γερμανικές αρχές άμεσα μετά τον εντοπισμό της Λόρας προχώρησαν σε ενημέρωση των αστυνομικών του Τμήματος Ανηλίκων Αχαΐας, που είχαν αναλάβει τις έρευνες όλο αυτό το διάστημα.

Άγνωστο παραμένει το εάν η Λόρα θα συναντηθεί με τους γονείς της και ειδικότερα με τον πατέρα της που εδώ και εβδομάδας βρίσκεται στη Γερμανία, ενώ επίσης κανείς δεν γνωρίζει ποιος φιλοξενούσε ή βοηθούσε το 16χρονο κορίτσι όλο αυτό το διάστημα.

Το ταξίδι με προορισμό τη Γερμανία και το όνομα της ηθοποιού

Η ανήλικη Λόρα ου διέμενε στην Πάτρα μαζί με τους γονείς της εξαφανίστηκε στις 8 Ιανουαρίου. Το πρωί εκείνης της ημέρας κάλεσε ταξί και έφτασε στην Αθήνα, όπου είχε κλείσει αεροπορικό εισιτήριο με ελβετικό email υψηλής κρυπτογράφησης χρησιμοποιώντας το όνομα της ηθοποιού Ιρίνα Μέλνικ.

Μάλιστα, η συγκεκριμένη ηθοποιός είναι γνωστή καθώς συμμετέχει σε ταινίες και σειρές που πραγματεύονται υποθέσεις με εξαφανίσεις ανηλίκων και η ίδια συνήθως υποδύεται την αστυνομικό ή γενικώς το πρόσωπο που προσπαθεί να βρει τα παιδιά.

Ενδεικτικά, η πιο πρόσφατη ταινία της «The Silence», έχει θέμα της την εξάρθρωση ενός σκοτεινού κυκλώματος εμπορίας ανθρώπων, σεξουαλικής εκμετάλλευσης και εξαφανίσεις ανηλίκων.

Η Ιρίνα Μέλνικ υποδύεται τον ρόλο μίας αστυνομικού που μαζί με την ομάδα της αποκαλύπτει σταδιακά τη συστηματική κακοποίηση ευάλωτων παιδιών και νεαρών γυναικών από ισχυρούς και υπεράνω υποψίας ανθρώπους.