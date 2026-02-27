Ραγδαία είναι η κλιμάκωση των εχθροπραξιών ανάμεσα στο Πακιστάν και το Αφγανιστάν. Το Ισλαμαμπάντ κήρυξε «πόλεμο» στις de facto αρχές των Ταλιμπάν, έπειτα από επίθεση των Αφγανών μαχητών εναντίον πακιστανικών θέσεων στα σύνορα, που ώθησε τις πακιστανικές ένοπλες δυνάμεις να εξαπολύσουν αεροπορικούς βομβαρδισμούς ιδίως στην πρωτεύουσα Καμπούλ και την Κανταχάρ, την πόλη που θεωρείται λίκνο του ισλαμιστικού φονταμενταλιστικού κινήματος που επέστρεψε στην εξουσία στο Αφγανιστάν τον Αύγουστο του 2021.

Κάτοικος της περιοχής Dashti Barchi στο 6ο διαμέρισμα της Καμπούλ, που βρίσκεται κοντά στην περιοχή που φέρεται να ήταν στόχος της χθεσινοβραδινής αεροπορικής επιδρομής του Πακιστάν, είπε ότι το σπίτι του κλονίστηκε βίαια λόγω μιας έκρηξης που προκλήθηκε από μία από τις επιδρομές.

«Αρχικά, νομίσαμε ότι ήταν σεισμός, επειδή πριν από λίγες μέρες είχε γίνει σεισμός στην Καμπούλ», είπε. «Μετά ακούσαμε μια δυνατή έκρηξη».

Ο κάτοικος, ο οποίος δεν κατονομάζεται από το BBC για λόγους ασφαλείας, πρόσθεσε ότι οι άνθρωποι στο Dashti Barchi έτρεξαν αμέσως έξω και έμειναν ξύπνιοι όλη τη νύχτα. «Κανείς δεν κοιμήθηκε μετά από αυτό. Όλοι φοβόντουσαν».

Είπε ακόμη ότι λίγο μετά την έκρηξη είδαν αεροσκάφη να πετούν πάνω από την Καμπούλ. «Όταν είδαμε τα αεροσκάφη να πετούν από πάνω μας, συνειδητοποιήσαμε ότι ήταν πακιστανικά αεροσκάφη».

Η περιοχή που χτυπήθηκε βρισκόταν περίπου 4-5 χιλιόμετρα από το σπίτι του, είπε.

«Η γυναίκα μου και οι γονείς μου φοβήθηκαν πολύ. Μείναμε όλοι ξύπνιοι όλη τη νύχτα».

Σημειώνεται πως οι ένοπλες δυνάμεις του Πακιστάν έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο από τις επιθέσεις στην αφγανική πρωτεύουσα. Το BBC δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα αυτό το βίντεο.

BREAKING: Pakistan’s Defense Minister has stated that “open war” is now underway between Pakistan and Afghanistan.



Extensive airstrikes are being reported in Kabul, Kandahar, and Paktia, with strikes focused on military infrastructure and associated targets. pic.twitter.com/zRd0YJFRre — GMI (@Global_Mil_Info) February 26, 2026

Συγκρούσεις κοντά σε στρατηγικής σημασίας μεθοριακή διάβαση

Σήμερα, πυροβολισμοί και πυρά πυροβολικού ακούστηκαν κοντά στη στρατηγικής σημασίας μεθοριακή διάβαση του Τουράμ ανάμεσα στο Αφγανιστάν και το Πακιστάν.

Τα πυρά πυροβολικού ακούστηκαν από το αφγανικό έδαφος κοντά στα σύνορα γύρω στις 09:30 (τοπική ώρα, 07:00 ώρα Ελλάδας), πριν επαναληφθούν οι διασυνοριακές συγκρούσεις. Άλλοι πυροβολισμοί ακούστηκαν από μακριά, ανέφεραν οι δημοσιογράφοι που βρίσκονται επιτόπου.

Ένας εξ αυτών είδε Αφγανούς στρατιώτες να κατευθύνονται προς τα σύνορα, πριν οι δυνάμεις ασφαλείας τον διατάξουν να φύγει από την περιοχή.

Η μεθοριακή διάβαση του Τουράμ παρέμεινε ανοικτή για τους Αφγανούς που επιστρέφουν μαζικά από το Πακιστάν, μολονότι τα χερσαία σύνορα είναι σε μεγάλο μέρος κλειστά από τον Οκτώβριο που ξέσπασαν οι μάχες ανάμεσα στις γειτονικές χώρες, οι οποίες έχουν στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 70 ανθρώπους και από τις δύο πλευρές των συνόρων.

Ο καταυλισμός του Ομάρι κοντά στη μεθοριακή διάβαση, ο οποίος υποδέχεται τους Αφγανούς που επιστρέφουν, επλήγη στη διάρκεια της νύκτας από τις μάχες, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να διαφύγουν.

«Τα παιδιά, οι γυναίκες, οι ηλικιωμένοι έτρεχαν», λέει ο 65χρονος Γκαντέρ Χαν, όρθιος μπροστά σε σειρές από σκηνές, ο οποίος έκανε επίσης λόγο για τραυματισμό «δύο ή τριών παιδιών και δύο ή τριών γυναικών».

Ο 44χρονος Ζαργκόν, ο οποίος έδωσε μόνο το μικρό όνομά του, είπε ότι δύο ή τρία παιδιά εξαφανίστηκαν μέσα στον πανικό. «Μερικοί άφησαν πίσω τα χαρτιά τους και απλώς διέφυγαν. Δεν πήραν καν τα χρήματά τους, δεν πήραν τη βοήθεια που είχαν λάβει. Από φόβο, έφυγαν όλοι», αφηγήθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι αφγανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μεθοριακή επίθεση εναντίον των πακιστανικών στρατευμάτων χθες, Πέμπτη, το βράδυ, ως απάντηση, σύμφωνα με τις Αρχές των Ταλιμπάν, στους πακιστανικούς βομβαρδισμούς του περασμένου Σαββατοκύριακου.

Κλιμάκωση μετά από μήνες εχθροπραξιών

Αυτή είναι η τελευταία κλιμάκωση της βίας μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν μετά από μήνες εχθροπραξιών.

Η τελευταία σοβαρή έξαρση ήταν τον Οκτώβριο του 2025, μετά την οποία ξεκίνησε μια διπλωματική διαδικασία με την Τουρκία και το Κατάρ να προσπαθούν να μεσολαβήσουν μεταξύ των δύο πλευρών.

Ακολούθησε μια εύθραυστη εκεχειρία, αλλά οι διαπραγματεύσεις δεν κατάφεραν να οδηγήσουν σε μια ευρύτερη συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών για την πλήρη παύση των εχθροπραξιών.

Και οι δύο πλευρές κατηγόρησαν η μία την άλλη για την έλλειψη σοβαρής δέσμευσης στη διπλωματική διαδικασία.

Το Πακιστάν κατηγορεί την κυβέρνηση των Ταλιμπάν του Αφγανιστάν ότι υποστηρίζει «αντιπακιστανούς τρομοκράτες», τους οποίους κατηγορεί για την πραγματοποίηση επιθέσεων αυτοκτονίας στο Πακιστάν, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης επίθεσης σε τζαμί στην Ισλαμαμπάντ. Το Πακιστάν ισχυρίζεται ότι οι επιθέσεις του κατά του Αφγανιστάν έχουν ως στόχο κρησφύγετα μαχητών και όχι αμάχους.

Αυτός ο ισχυρισμός αμφισβητείται από την κυβέρνηση των Ταλιμπάν, η οποία έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι το έδαφος του Αφγανιστάν δεν χρησιμοποιείται για να απειλήσει την ασφάλεια οποιασδήποτε ξένης χώρας.

Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν κατηγορεί το Πακιστάν για την πραγματοποίηση απρόκλητων επιθέσεων, κατά τις οποίες έχουν σκοτωθεί άμαχοι.