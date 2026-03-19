Λίγες ώρες πριν τη ρεβάνς με τη Μπέτις για τη φάση των «16» του Europa League, η UEFA με ανάρτησή της αποθέωσε τον Παναθηναϊκό για το αήττητο σερί που έχει στην Ευρώπη και είναι το μεγαλύτερο της ιστορίας του.

Οι «πράσινοι» είχαν νικήσει με 1-0 στο πρώτο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ και ταξίδεψαν στην Ισπανία με στόχο την πρόκριση στους προημιτελικούς ευρωπαϊκής διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2002-03.

Το παιχνίδι, φυσικά, αναμένεται πολύ δύσκολο, η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ όμως έχει αυτοπεποίθηση και αυτή προέρχεται από το γεγονός ότι έχει… ξεχάσει πότε ηττήθηκε για τελευταία φορά στην Ευρώπη.

Ο Παναθηναϊκός μετράει οκτώ συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς ήττα και αυτό είναι το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό σερί της ιστορίας του, με την UEFA να κάνει σχετική ανάρτηση στα social media και να… χειροκροτεί τους «πράσινους».