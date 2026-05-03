Απότομη επιδείνωση του καιρού με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, ισχυρούς βοριάδες, βροχές και χιονοπτώσεις στα ορεινά σημάδεψε το ξεκίνημα του φετινού Μαΐου, που θύμισε περισσότερο… χειμώνα. Μάλιστα, καταγράφηκαν θερμοκρασίες-ρεκόρ για την εποχή, με την Πάρνηθα, τον Παρνασσό και τα Καλάβρυτα να «ντύνονται» στα λευκά.

Στις 2 Μαΐου, η μέγιστη θερμοκρασία στο Θησείο δεν ξεπέρασε τους 15,2 βαθμούς Κελσίου, τιμή που αποτελεί τη χαμηλότερη που έχει καταγραφεί για τη συγκεκριμένη ημερομηνία από το 1890. Όπως εξήγησε η ερευνήτρια του Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Δήμητρα Φούντα, πρόκειται για ακραία τιμή, η οποία ενδέχεται να συνδέεται και με την κλιματική αλλαγή.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι και η Πρωτομαγιά κινήθηκε σε ασυνήθιστα χαμηλά επίπεδα, με μέση θερμοκρασία 13,3 βαθμούς Κελσίου — μία από τις τέσσερις χαμηλότερες των τελευταίων 135 ετών στην Αθήνα. Αντίστοιχα, στις 2 Μαΐου η μέση θερμοκρασία διαμορφώθηκε στους 12,3 βαθμούς, τη δεύτερη χαμηλότερη για την ημερομηνία από τα τέλη του 19ου αιώνα.

Οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για ισχυρή ψυχρή εισβολή, με θερμοκρασίες έως και 12-13 βαθμούς κάτω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή. Όπως σημειώνει ο μετεωρολόγος Κώστας Λαγουβάρδος, τέτοια φαινόμενα μέσα στον Μάιο εμφανίζονται πλέον ολοένα και πιο σπάνια, καθώς η γενική τάση είναι η άνοδος της θερμοκρασίας λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Σταδιακή βελτίωση από τη Δευτέρα

Από τις επόμενες ημέρες, ωστόσο, αναμένεται σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σε περιοχές όπως οι Σποράδες, η Εύβοια, οι Κυκλάδες, η Κρήτη, καθώς και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, θα επικρατήσουν παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμιαία βελτίωση του καιρού.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ενώ δεν αποκλείονται τοπικές βροχές κυρίως σε ορεινές περιοχές της Πελοποννήσου.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί στα δυτικά έως 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα είναι βόρειοι φτάνοντας τοπικά στο Αιγαίο ακόμη και τα 7 με 8 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, φτάνοντας στους 20-22 βαθμούς στα ηπειρωτικά και στους 18-19 βαθμούς στο Αιγαίο.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Μακεδονία γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα στα ορεινά.

Στη Θράκη αρχικά αίθριος όμως από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και πρόσκαιρα το μεσημέρι-απόγευμα από δυτικές έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις που το μεσημέρι – απόγευμα πρόσκαιρα θα αυξηθούν και στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως της Πελοποννήσου, είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στις Σποράδες και την Εύβοια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και από το απόγευμα γενικά αίθριος.

Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα, οπότε στα ορεινά κυρίως της Πελοποννήσου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα θαλάσσια – παραθαλάσσια έως 6 μποφόρ, γρήγορα όμως θα εξασθενήσουν και από το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς έως 5 μποφόρ στα νότια.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και νωρίς το πρωί στην Κρήτη μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα το μεσημέρι στις Κυκλάδες και μέχρι το απόγευμα στην Κρήτη θα σταματήσουν και ο καιρός θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς και στη νότια Κρήτη έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα Δωδεκάνησα, όπου νωρίς το πρωί στα νοτιότερα τμήματα θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και στα Δωδεκάνησα 7 με 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Από το απόγευμα μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 20 βαθμούς Κελσίου.