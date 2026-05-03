Ο Ολυμπιακός έμεινε πίσω στο σκορ στο ματς με τον ΠΑΟΚ μετά το γκολ του Γερεμέγεφ στο 15ο λεπτό, σε μια φάση στην οποία φώναξαν για οφσάιντ του Μπάμπα που επηρέαζε τη φάση, αλλά διαιτητής και VAR δεν είδαν τίποτα αντικανονικό.

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν μόνο νίκη στην Τούμπα για να παραμείνουν ζωντανοί στη μάχη του τίτλου, στο 15′ όμως είδαν τους «ασπρόμαυρους» να κάνουν το 1-0 με την κοντινή προσπάθεια του Γερεμέγεφ, μετά την απόκρουση του Τζολάκη σε σουτ του Μιχαηλίδη.

Ένα γκολ που έκανε έξαλλους τους Πειραιώτες, καθώς πρόκειται για φάση που θυμίζει αυτή του γκολ του Γιαζίτσι που σωστά είχε ακυρωθεί στο Ολυμπιακός – ΑΕΚ, στην πρεμιέρα των play off. Τώρα, όμως, η απόφαση διαιτητή και VAR ήταν διαφορετική.

Ο Μπάμπα ήταν ξεκάθαρα σε θέση οφσάιντ και συμμετείχε στη φάση μετά την απόκρουση του Τζολάκη στο σουτ του Μιχαηλίδη, παρ’ όλα αυτά ούτε ο διαιτητής Σότσα από την Ιταλία, ούτε ο βοηθός Φοντάνι, ούτε ο VAR Παϊρέτο και ο AVAR Φουρνέου έκαναν αυτό που έπρεπε, να ακυρώσουν δηλαδή το γκολ.

Οι διαμαρτυρίες του Ολυμπιακού, μάλιστα, γίνονται ακόμη πιο έντονες, επειδή δεν έπρεπε να δοθεί καν το κόρνερ από το οποίο προήλθε το 1-0, καθώς η μπάλα έχει βρει σε παίκτη του ΠΑΟΚ πριν βγει εκτός αγωνιστικού χώρου.