Η τιμή του αμερικανικού αργού WTI κατέγραφε πτώση άνω του 5% στις συναλλαγές στο Τόκιο λίγο νωρίτερα, παρά τις πληροφορίες για νέες αεροπορικές επιθέσεις των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στο νότιο Ιράν.

Περί τις 03:30 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του WTI υποχωρούσε κατά 5,46%, στα 91,33 δολάρια το βαρέλι, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του αμερικανικού στρατού.

Την ίδια ώρα, το Brent Βόρειας Θάλασσας κατέγραφε άνοδο 1,6%, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 97,68 δολάρια ανά βαρέλι.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν κάτω από το όριο των 100 δολαρίων, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι ενδέχεται να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ, μετά τις ενδείξεις προσέγγισης ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη για πιθανή συμφωνία.

Ωστόσο, ενώ κορυφαίοι Ιρανοί διαπραγματευτές έφταναν στη Ντόχα για συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον πυραυλικών εγκαταστάσεων στο νότιο Ιράν, καθώς και κατά σκαφών που φέρονται να επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες, εξέλιξη που απειλεί την εύθραυστη εκεχειρία η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου.