Η φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Δευτέρας ότι προχώρησε σε διαδοχικά πλήγματα εναντίον τριών στρατοπέδων και μίας στρατιωτικής εγκατάστασης στο βόρειο Ισραήλ, υποστηρίζοντας πως οι επιθέσεις έγιναν «ως απάντηση στις παραβιάσεις της εκεχειρίας» από τις ισραηλινές δυνάμεις. Η εξέλιξη αυτή ήρθε λίγες ώρες μετά το μήνυμα κλιμάκωσης από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος δήλωσε ότι έδωσε εντολή για «εντατικοποίηση» των επιχειρήσεων στον Λίβανο, διαμηνύοντας πως το Ισραήλ «θα συντρίψει» τη σιιτική οργάνωση.

Με σειρά ανακοινώσεων του, το κίνημα ανέλαβε την ευθύνη για τουλάχιστον τέσσερις επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στο στρατόπεδο Σομέρα, επιθέσεις εναντίον άλλων δύο στρατιωτικών μονάδων στο βόρειο Ισραήλ, καθώς και εναντίον στρατιωτικής θέσης στη Μισγκάβ Αμ.