Ο πρώην γενικός διευθυντής του ΔΝΤ, Ντομινίκ Στρος Καν, μίλησε στο νέο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ για την ελληνική κρίση και αναφέρθηκε στον ρόλο που διαδραμάτισε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αλλά και στο πρώτο μνημόνιο.

Μεταξύ άλλων, τόνισε ότι στο πρώτο μνημόνιο έγιναν λάθη, τα οποία και παρέτειναν την κρίση στην ελληνική οικονομία.

«Ήταν πολύ δύσκολο για εκείνο το διάστημα. Επιτρέψτε μου να αναλάβω μέρος της ευθύνης. Νομίζω πως το ΔΝΤ ζήτησε μεταρρυθμίσεις σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ταυτόχρονα, νομίζω ότι οι μεταρρυθμίσεις άργησαν πολύ να γίνουν στην Ελλάδα και θα μπορούσαν να είχαν γίνει νωρίτερα», είπε χαρακτηριστικά.

«Το δεύτερο λάθος που κάναμε με το ΔΝΤ και τους άλλους εταίρους την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ΕΚΤ είναι ότι υποτιμήσαμε την ένταση με την οποία θα αντιδρούσε η ελληνική οικονομία. Και το αρνητικό σοκ στην οικονομία ήταν πιο ισχυρό από το αναμενόμενο. Και αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο η κρίση διήρκησε τόσο πολύ. Σαφώς και υπήρξε ένα σημαντικό τεχνικό λάθος στο μνημόνιο», πρόσθεσε στη συνέχεια.