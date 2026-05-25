Νέο σκηνικό έντασης έστησε η Τουρκία στο Αιγαίο, καθώς σήμερα, 25 Μαΐου 2026, τουρκικά αεροσκάφη προχώρησαν σε παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και παραβάσεις του FIR Αθηνών, προκαλώντας την άμεση αντίδραση της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, στην τουρκική δραστηριότητα συμμετείχαν συνολικά τέσσερα αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων δύο οπλισμένα μαχητικά F-16 και δύο αεροσκάφη CN-235 συλλογής πληροφοριών, ναυτικής συνεργασίας και επιτήρησης.

Δύο οπλισμένα F-16 πάνω από το Αιγαίο

Τα δύο τουρκικά F-16, τα οποία ήταν οπλισμένα, προχώρησαν σε δύο παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και σε μία παράβαση των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.

Η παρουσία οπλισμένων τουρκικών μαχητικών στο Αιγαίο ανεβάζει το επίπεδο της πρόκλησης, καθώς εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κλίμα αυξανόμενης έντασης στους ελληνικούς αιθέρες τις τελευταίες εβδομάδες.

Οκτώ παραβιάσεις από δύο τουρκικά CN-235

Ιδιαίτερα έντονη ήταν και η δραστηριότητα των δύο τουρκικών αεροσκαφών CN-235, τα οποία χρησιμοποιούνται για συλλογή πληροφοριών, ναυτική συνεργασία και επιτήρηση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΕΘΑ, τα δύο CN-235 προχώρησαν σε τρεις παραβάσεις του FIR Αθηνών και σε οκτώ παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου.

Η χρήση τέτοιου τύπου αεροσκαφών έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς δεν αφορά απλώς πτήσεις επίδειξης παρουσίας, αλλά δραστηριότητα παρακολούθησης και συλλογής δεδομένων σε ευαίσθητες περιοχές του Αιγαίου.

Εικονική αερομαχία με τουρκικό F-16

Κατά τη διάρκεια της σημερινής τουρκικής δραστηριότητας σημειώθηκε και μία εικονική αερομαχία με ένα από τα οπλισμένα τουρκικά F-16.

Το περιστατικό αυτό δείχνει ότι η τουρκική προκλητικότητα δεν περιορίστηκε σε παραβιάσεις και παραβάσεις, αλλά έλαβε και επιχειρησιακά χαρακτηριστικά κλιμάκωσης, με την ελληνική Πολεμική Αεροπορία να αντιδρά άμεσα.

Αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά

Τα τουρκικά αεροσκάφη κινήθηκαν στο βορειοανατολικό και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Όπως ανακοινώθηκε, αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από τις ελληνικές αεροπορικές δυνάμεις, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και κατά πάγια πρακτική.

Η Αθήνα παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή τη νέα τουρκική κινητικότητα, καθώς οι σημερινές παραβιάσεις έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η Άγκυρα επιχειρεί να επαναφέρει στο προσκήνιο ζητήματα αμφισβήτησης στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Κλιμάκωση στον αέρα μετά τη ρητορική ένταση

Η σημερινή δραστηριότητα των τουρκικών αεροσκαφών έρχεται να προστεθεί σε ένα ήδη βαρύ κλίμα στα ελληνοτουρκικά, με την Άγκυρα να συντηρεί υψηλούς τόνους τόσο σε πολιτικό όσο και σε επικοινωνιακό επίπεδο.

Η εμφάνιση οπλισμένων F-16, οι πολλαπλές παραβιάσεις από αεροσκάφη επιτήρησης και η εικονική αερομαχία δείχνουν ότι η Τουρκία επιλέγει ξανά την ένταση στο πεδίο, τη στιγμή που η Αθήνα επιμένει στη βάση του διεθνούς δικαίου και στην αποφυγή τετελεσμένων.

Η ελληνική πλευρά, ωστόσο, διαμηνύει σταθερά ότι κάθε τουρκική κίνηση στο Αιγαίο αντιμετωπίζεται άμεσα, επιχειρησιακά και ψύχραιμα, με πλήρη ετοιμότητα από τις Ένοπλες Δυνάμεις.