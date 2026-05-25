Συναγερμό προκαλεί η νέα επιδημία Έμπολα στην Αφρική, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να προειδοποιεί ότι η εξάπλωση του ιού κινείται ταχύτερα από την αντίδραση των υγειονομικών αρχών.

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, δήλωσε ότι έχουν καταγραφεί 220 ύποπτοι θάνατοι που συνδέονται με την τρέχουσα έξαρση, η οποία έχει επίκεντρο τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και πλέον έχει επεκταθεί και στην Ουγκάντα.

«Εντείνουμε επειγόντως τις επιχειρήσεις, αλλά αυτή τη στιγμή η επιδημία μας ξεπερνά σε ρυθμό», ανέφερε ο Τέντρος, τονίζοντας ότι οι καθυστερήσεις στην ανίχνευση κρουσμάτων έχουν αφήσει τις ομάδες ανταπόκρισης «πάντα ένα βήμα πίσω».

Η επιδημία πιθανότατα θα επιδεινωθεί πριν βελτιωθεί

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ προειδοποίησε ότι η επιδημία είναι πιθανό να επιδεινωθεί πριν τεθεί υπό έλεγχο, καλώντας τις χώρες που συνορεύουν με το Κονγκό να λάβουν άμεσα μέτρα επιτήρησης, ετοιμότητας και ελέγχου.

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό παραμένει το επίκεντρο της κρίσης, με τις επαρχίες Ιτούρι και Βόρειο Κίβου να βρίσκονται στο επίκεντρο των ανησυχιών. Η κατάσταση στις περιοχές αυτές είναι ήδη εξαιρετικά εύθραυστη λόγω ανασφάλειας, βίας και δυσκολιών πρόσβασης για τις υγειονομικές ομάδες.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, από τα μέσα Μαΐου είχαν ήδη καταγραφεί εκατοντάδες ύποπτα περιστατικά και δεκάδες θάνατοι στην Ιτούρι, ενώ διερευνώνται ασυνήθιστες συρροές θανάτων με συμπτώματα συμβατά με τη νόσο σε Ιτούρι και Βόρειο Κίβου.

Το σπάνιο στέλεχος Μπουντιμπούγκιο δυσκολεύει την αντιμετώπιση

Η νέα έξαρση προκαλείται από το στέλεχος Μπουντιμπούγκιο του ιού Έμπολα, ένα σπάνιο είδος του ιού που έχει καταγραφεί σε λίγες προηγούμενες επιδημίες. Το συγκεκριμένο στέλεχος δημιουργεί πρόσθετη ανησυχία, καθώς δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο ή ειδικά εγκεκριμένη θεραπεία για την αντιμετώπισή του.

Ο ΠΟΥ έχει ήδη χαρακτηρίσει την επιδημία ως έκτακτη ανάγκη δημόσιας υγείας διεθνούς ενδιαφέροντος, ενεργοποιώντας το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού.

Η έλλειψη εγκεκριμένου εμβολίου για το συγκεκριμένο στέλεχος διαφοροποιεί την κατάσταση από προηγούμενες επιδημίες Έμπολα, όπου υπήρχαν διαθέσιμα εργαλεία εμβολιασμού για άλλα στελέχη του ιού.

Νέα κρούσματα στην Ουγκάντα

Η Ουγκάντα ανακοίνωσε δύο νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα Έμπολα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των επιβεβαιωμένων περιστατικών στη χώρα σε επτά. Τα νέα κρούσματα αφορούν εργαζομένους στον χώρο της υγείας σε ιδιωτική μονάδα στην Καμπάλα, οι οποίοι νοσηλεύονται, ενώ οι αρχές πραγματοποιούν ιχνηλάτηση επαφών.

Η διασύνδεση της Ουγκάντας με την επιδημία στο Κονγκό έχει σημάνει συναγερμό στις υγειονομικές αρχές, καθώς η μετακίνηση ανθρώπων μεταξύ των δύο χωρών μπορεί να επιταχύνει τη διασπορά. Σύμφωνα με το Associated Press, ο πρόεδρος της Ουγκάντας Γιοουέρι Μουσεβένι κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν τις χειραψίες και ανέβαλε μεγάλη θρησκευτική προσκυνηματική συγκέντρωση που ήταν προγραμματισμένη για τις αρχές Ιουνίου.

Ο Τέντρος μεταβαίνει στο Κονγκό

Ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους ανακοίνωσε ότι θα ταξιδέψει στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, μαζί με τον επικεφαλής του ΠΟΥ για τις υγειονομικές κρίσεις, Τσίκουε Ιχεκβεάζου, προκειμένου να συντονίσουν την ενίσχυση της διεθνούς ανταπόκρισης.

Η αποστολή του ΠΟΥ έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς οι αρχές καλούνται να επιταχύνουν την ανίχνευση κρουσμάτων, την απομόνωση ασθενών, την προστασία του υγειονομικού προσωπικού και την ενημέρωση των κοινοτήτων.

Γιατί ανησυχεί ο ΠΟΥ

Ο βασικός φόβος του ΠΟΥ είναι ότι η επιδημία εξαπλώνεται σε περιοχές όπου η υγειονομική ανταπόκριση είναι δύσκολη και η εμπιστοσύνη των τοπικών πληθυσμών προς τις αρχές είναι περιορισμένη.

Στο ανατολικό Κονγκό, η μακροχρόνια ανασφάλεια, οι ένοπλες ομάδες, οι μετακινήσεις πληθυσμών και οι ελλείψεις σε προστατευτικό εξοπλισμό και εργαστηριακούς ελέγχους δυσκολεύουν την προσπάθεια περιορισμού. Το CDC αναφέρει ότι, έως τις 24 Μαΐου, η έξαρση του στελέχους Μπουντιμπούγκιο είχε επιβεβαιωθεί στις επαρχίες Ιτούρι, Βόρειο Κίβου και Νότιο Κίβου, ενώ κρούσματα που σχετίζονται με το Κονγκό είχαν αναφερθεί και στην Καμπάλα της Ουγκάντας.

Η καθυστέρηση στον εντοπισμό των πρώτων κρουσμάτων σημαίνει ότι ο ιός μπορεί να έχει διασπαρεί σε κοινότητες πριν ενεργοποιηθούν πλήρως οι μηχανισμοί απομόνωσης και ιχνηλάτησης.

Τι είναι ο ιός Έμπολα Μπουντιμπούγκιο

Το στέλεχος Bundibugyo εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 2007 στην περιοχή Μπουντιμπούγκιο της Ουγκάντας, από την οποία πήρε και το όνομά του. Πρόκειται για σπάνιο είδος ιού Έμπολα, που μπορεί να προκαλέσει σοβαρή αιμορραγική νόσο, με πυρετό, αδυναμία, γαστρεντερικά συμπτώματα και, σε βαριές περιπτώσεις, αιμορραγίες και πολυοργανική ανεπάρκεια.

Σε αντίθεση με άλλα στελέχη του Έμπολα, για τα οποία έχουν αναπτυχθεί εμβόλια ή θεραπευτικά εργαλεία, η αντιμετώπιση του Μπουντιμπούγκιο βασίζεται κυρίως στην έγκαιρη διάγνωση, την απομόνωση, την υποστηρικτική θεραπεία και την ιχνηλάτηση επαφών.

Παγκόσμιος συναγερμός, όχι πανικός

Η κήρυξη διεθνούς υγειονομικής έκτακτης ανάγκης δεν σημαίνει ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος για όλο τον κόσμο, αλλά ότι η επιδημία έχει δυναμική διασυνοριακής εξάπλωσης και απαιτεί συντονισμένη διεθνή ανταπόκριση.

Για τον ΠΟΥ, το στοίχημα είναι να προλάβει την επιδημία πριν παγιωθεί σε πολλαπλές περιοχές και πριν μετατραπεί σε μεγαλύτερη κρίση δημόσιας υγείας στην Κεντρική και Ανατολική Αφρική.

Το μήνυμα του Τέντρος ήταν σαφές: η διεθνής κοινότητα πρέπει να κινηθεί γρήγορα, γιατί αυτή τη στιγμή ο ιός κινείται ταχύτερα από την απάντηση των αρχών.