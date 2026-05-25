Ένας πρωτοφανής επενδυτικός πυρετός γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη έχει κυριεύσει την Ιαπωνία, αναστατώνοντας τις ισορροπίες στο χρηματιστήριο του Τόκιο (TSE). Η παραδοσιακή φιγούρα του Ιάπωνα μικροεπενδυτή, γνωστή διεθνώς στις αγορές με το προσωνύμιο «Κυρία Γουατανάμπε», επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο, οδηγώντας τις μετοχές σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και διπλασιάζοντας τον μέσο ημερήσιο όγκο συναλλαγών μέσα σε μόλις 12 μήνες.



Τα επίσημα στοιχεία της JPX σοκάρουν τους αναλυτές, καθώς ο μέσος ημερήσιος τζίρος έσπασε για πρώτη φορά το φράγμα των 10 τρισεκατομμυρίων γεν (περίπου 63 δισεκατομμύρια δολάρια). Ξένα funds και εγχώριοι επενδυτές ποντάρουν μαζικά στις ιαπωνικές εταιρείες τεχνολογίας, θεωρώντας τες τους απόλυτους νικητές στον παγκόσμιο πόλεμο των μικροτσιπ και της AI. Αυτή η φρενίτιδα συνοδεύεται από μια εντυπωσιακή άνοδο των εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών (off-exchange), δίνοντας στους απλούς πολίτες μια πρωτοφανή δύναμη να επηρεάζουν τις τιμές.



Οι αναλυτές της Jefferies επισημαίνουν ότι το μερίδιο των μικροεπενδυτών, μαζί με τις εναλλακτικές πλατφόρμες όπως η Japannext και η JAX, άγγιξε το 39% της συνολικής αγοράς. Το ενδιαφέρον αυτό βρίσκεται σε επίπεδα που η χώρα έχει να δει από την εποχή της μεγάλης οικονομικής φούσκας της δεκαετίας του 1980. Ωστόσο, αυτή η νέα πραγματικότητα φέρνει μαζί της και ακραία μεταβλητότητα.



Οι μικροεπενδυτές δεν αγοράζουν πλέον τυφλά γενικούς δείκτες, αλλά κυνηγούν μεμονωμένες μετοχές που συνδέονται με την AI, όπως η Furukawa και η Fujikura. Το αποτέλεσμα είναι οι μετοχές να τιμωρούνται ή να επιβραβεύονται άγρια στην τρέχουσα περίοδο εταιρικών αποτελεσμάτων, ακόμα και για την παραμικρή απόκλιση από τις προσδοκίες.



Η εξέλιξη αυτή αντιμετωπίζεται με ικανοποίηση από την κυβέρνηση της Ιαπωνίας, η οποία προσπαθεί εδώ και χρόνια να πείσει τους πολίτες να μεταφέρουν τις αποταμιεύσεις τους από τους τραπεζικούς λογαριασμούς σε επενδύσεις υψηλότερης απόδοσης, ώστε να ενισχύσουν τα εισοδήματά τους.



Παράλληλα, ο ανταγωνισμός μεταξύ των παραδοσιακών και των εναλλακτικών πλατφόρμων έχει μειώσει σημαντικά το κόστος των συναλλαγών για τους ιδιώτες, κάνοντας το παιχνίδι του χρηματιστηρίου πιο ελκυστικό από ποτέ, σύμφωνα με τους Financial Times.