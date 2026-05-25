Το δικό της μήνυμα για την Γωγώ Μαστροκώστα εξέφρασε η Δώρα Χρυσικού μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ηθοποιός, η οποία έχει μοιραστεί δημόσια τις δικές της στιγμές από τη διαχείριση του καρκίνου, εστίασε στον τρόπο με τον οποίο το γεγονός αυτό επηρεάζει τις γυναίκες που έχουν βρεθεί σε παρόμοια θέση.

Στο πιο φορτισμένο κομμάτι της δημοσίευσής της, η ηθοποιός έγραψε: «Το να πεθαίνει ένας νέος άνθρωπος είναι πληγή. Για όσες όμως γυναίκες, έχουμε περάσει το κατώφλι του καρκίνου, το να πεθαίνει μια γυναίκα από καρκίνο , είναι ένα χτύπημα που μας πονάει διπλά».

Η εξωστρέφεια και το μήνυμα για την πρόληψη

Η Δώρα Χρυσικού στάθηκε ιδιαίτερα στην απόφαση που είχε πάρει η Γωγώ Μαστροκώστα να επικοινωνήσει ανοιχτά την κατάσταση της υγείας της, επιδιώκοντας να ευαισθητοποιήσει τον γυναικείο πληθυσμό γύρω από τα ζητήματα των ιατρικών εξετάσεων.

Αναφερόμενη στη στάση της εκλιπούσας, η ηθοποιός σημείωσε στην ανάρτησή της: «Η Γωγώ Μαστροκώστα αντιμετώπισε την ασθένεια με δύναμη και στωικότητα. Την αντιμετώπισε με εξωστρέφεια. Μίλησε γι αυτήν ανοιχτά θέλοντας να ενδυναμώσει και να βοηθήσει άλλες γυναίκες. Μοιράστηκε τις προκλήσεις της νόσου, και μίλησε για την αξία της πρόληψης, περνώντας από το προσωπικό στο συλλογικό. Στάθηκε τρυφερή και θαρραλέα. Μακάρι το μοίρασμα αυτής της εμπειρίας να βοηθήσει άλλες γυναίκες να προλάβουν, να μην αμελούν τις εξετάσεις τους. Και να σωθούν. Γωγώ σ’ ευχαριστούμε».

Παράλληλα, η Δώρα Χρυσικού δεν έκρυψε τη συναισθηματική της φόρτιση, κάνοντας λόγο για μια κοινή μοίρα που συνδέει όσους βγήκαν νικητές από αυτή τη διαδικασία.

«Σήμερα πονάω σαν να έχασα μια αδερφή, γιατί γνωρίζω την τυχαιότητα ότι εγώ ζώ. Σήμερα είναι μια άσχημη μέρα. Συλλυπητήρια στους οικείους της. Μακάρι το μοίρασμα αυτής της εμπειρίας να βοηθήσει άλλες γυναίκες να προλάβουν, να μην αμελούν τις εξετάσεις τους. Και να σωθούν. Γωγώ σ’ ευχαριστούμε».

Η ίδια είχε αναφερθεί παλαιότερα στα συναισθήματα που της προκάλεσε η δική της διάγνωση, αλλά και στη στήριξη που έλαβε από το περιβάλλον της εκείνη την περίοδο.

«Ήταν ένα σοκ για μένα η αρρώστια μου. Είναι ένα οπτικό σοκ και για τον άνθρωπό σου που έχει συνηθίσει να σε βλέπει αλλιώς. Είχαν πέσει τα μαλλιά μου, τα φρύδια μου, όλα. Ο σύντροφός μου με φρόντισε και μου στάθηκε πολύ στην αρρώστια. Ήταν ένα κρας τεστ. Μετράει η εγγύτητα, η αγάπη και η τρυφερότητα» είχε δηλώσει χαρακτηριστικά η ηθοποιός, περιγράφοντας τις αλλαγές στην καθημερινότητά της.