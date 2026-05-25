Η αστυνομία στα Χανιά συνέλαβε έναν 39χρονο που κατηγορείται ότι βίασε μια 36χρονη Γαλλίδα σε πάρτι που έγινε στην περιοχή.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Σύμφωνα με πληροφορίες, μια 36χρονη Γαλλίδα ψυχολόγος, ξημερώματα της Κυριακής 24/5, πήγε στην αστυνομία και κατήγγειλε ότι βιάστηκε από έναν άντρα ενώ ήταν για διακοπές στην Παλαιόχωρα του Δήμου Καντάνου-Σελίνου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το περιστατικό φέρεται να συνέβη τη νύχτα του Σαββάτου 23/5 και μετά από υπαίθριο πάρτι, ενώ η ίδια παραδέχεται ότι είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

Οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν και συνέλαβαν έναν 39χρονο από την Αλβανία, ο οποίος παραδέχτηκε ότι ήρθε σε συνουσία με τη Γαλλίδα αλλά ισχυρίζεται ότι όλα έγιναν με τη θέλησή της.

Όμως, οι πληροφορίες αναφέρουν πως η 36χρονη ισχυρίζεται πως δεν υπήρξε συναίνεση, καθώς λόγω του αλκοόλ δεν ήταν σε θέση να συναινέσει.

Ο 39χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στις δικαστικές αρχές, ενώ η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Χανίων.