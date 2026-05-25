Ευχάριστα ήταν τα νέα το βράδυ της Κυριακής για τους Πειραιώτες σε σχέση με το που θα ξεκινήσουν τους ευρωπαϊκούς τους αγώνες για τη νέα χρονιά.

Ο Ολυμπιακός από την στιγμή που κέρδισε – λόγω της Άστον Βίλα – έναν προκριματικό γύρο θα αρχίσει από τον 3ο και όχι από τον 2ο στο Champions League. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν θα ξεκινήσει προετοιμασία στις 22 Ιουνίου αλλά μία εβδομάδα μετά.

Έτσι ως γνωστόν αλλάζει η έναρξη της προετοιμασίας του και ενώ το βασικό της στάδιο θα γίνει στην Ολλανδία. Η κλήρωση για αυτόν τον 3ο γύρο θα γίνει στις 20 Ιουλίου και τα τα ματς θα είναι στις 4-5 και 11 Αυγούστου. Έχει την αξία του να δούμε τις σχετικές ημερομηνίες στο καλεντάρι για την διοργάνωση που θα λάβουν μέρος οι Πειραιώτες.

Οι ημερομηνίες του Champions League 2026 / 27

Φάση Ημερ. Κλ. & Ημερ. Αγ.

1ος Προκριματικός 16 Ιουνίου 7-8 & 14-15 Ιουλίου

2ος Προκριματικός 17 Ιουνίου 21-22 & 28-29 Ιουλίου

3ος Προκριματικός 20 Ιουλίου 4-5 & 11 Αυγούστου

Play Offs 3 Αυγούστου 18-19 & 25-26 Αυγούστου

League Phase 27 Αυγούστου 8 Σεπτεμβρίου 2026- 27 Ιανουαρίου 2027

Νοκ άουτ Play Offs 29 Ιανουαρίου 16-17 & 23-24/ Φερβρουρίου

Φάση των ’16’ 26 Φεβρουαρίου 9-10 & 16-17 Μαρτίου

Προημιτελικοί 26 Φεβρουαρίου 6-7 & 13-14 Απριλίου

Ημιτελικοί 26 Φεβρουαρίου 27-28 Απριλίου & 4-5 Μαΐου

Τελικός-5 Ιουνίου 2027 (Μαδρίτη, Metropolitano)