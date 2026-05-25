Ο Αργεντίνος σταρ ζήτησε και έγινε αλλαγή σε αγώνα της Ίντερ Μαϊάμι και στην Εθνική της χώρας του ήδη ανησυχούν.

Ο Λιονέλ Μέσι αποχώρησε με ενοχλήσεις από το πρόσφατο ματς της Ίντερ Μαϊάμι και αυτό σίγουρα δεν χαροποιεί τους Αργεντίνους ενόψει Μουντιάλ. Ο Αργεντίνος σταρ έγινε αναγκαστική αλλαγή στο παιχνίδι της Ίντερ Μαϊάμι με τη Φιλαδέλφεια τα ξημερώματα της Δευτέρας (25/5).

‘Ο 38χρονος που έδωσε και ασίστ για το 4-3 της ομάδας του (τελικό σκορ 6-4) αποχώρησε στο 73ο λεπτό. Ο Μέσι κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και ζήτησε ο ίδιος την αλλαγή. Ένιωσε ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο και ήθελε να βγει προληπτικά αλλά και για να αποφύγει μία τυχόν πιο μεγάλη ζημιά. Οι εξετάσεις του βέβαια θα αναδείξουν το τι πρόβλημα έχει αλλά η ανησυχία στις τάξεις της Εθνικής Αργεντινής είναι ήδη έντονη.