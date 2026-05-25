Η ΑΕΚ με ανάρτηση έδειξε την απόλυτη συμπαράστασή της προς τον Τραϊανό Δέλλα τις δύσκολες αυτές στιγμές του μετά τον θάνατο της συζύγου του.

Η Γωγώ Mαστροκώστα απεβίωσε ηλικία 56 ετών έπειτα από την γενναία μάχη που έδωσε με τον καρκίνο και η εξέλιξη αυτή σκόρπισε στεναχώρια σε όσους την ήξεραν αλλά και στον αθλητικό κόσμο καθώς ήταν η σύζυγος του Τραϊανού Δέλλα. Από την μεριά της Η ΑΕΚ ανέβασε ένα μήνυμα στήριξης προς τον άλλοτε παίκτη και προπονητή της που έχασε ένα πολύ αγαπημένο του πρόσωπο.

Η ανάρτηση της ΑΕΚ

«Η οικογένεια της ΑΕΚ βρίσκεται στο πλευρό του δικού της ανθρώπου, του Τραϊανού Δέλλα, σε αυτή την τόσο δύσκολη στιγμή που περνάει. Η αγαπημένη του Γωγώ, έδωσε μια πολύ μεγάλη μάχη επί χρόνια και ο Τραϊανός ήταν πάντα εκεί, δίπλα της.

Δύναμη και κουράγιο Τραϊανέ… Ειναι στοιχεία που πάντα σε χαρακτηρίζουν και τα επέδειξες σε όλη την διάρκεια αυτής της μεγάλης μάχης δίπλα στην αγαπημένη σου Γωγώ… Η ψυχή όλης της ΑΕΚ είναι νοητά κάθε στιγμή μαζί σου».