Η Τζάκλιν Σμιθ αποδεικνύει πως η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός.

Η θρυλική πρωταγωνίστρια της σειράς «Οι Άγγελοι του Τσάρλι» μίλησε για τη νεανική της λάμψη στα 80 της χρόνια, τονίζοντας ότι το πραγματικό μυστικό της ομορφιάς της δεν βρίσκεται ούτε στο μακιγιάζ ούτε στη διατροφή, αλλά στην αγάπη, όπως αναφέρει η New York Post.

Η ηθοποιός εντυπωσίασε στο κόκκινο χαλί του «Paley Honors Spring Gala» στη Νέα Υόρκη, όπου συναντήθηκε ξανά με την πρώην συμπρωταγωνίστριά της, Κέιτ Τζάκσον, με αφορμή τον εορτασμό των 50 χρόνων από την πρεμιέρα της εμβληματικής σειράς.

Το μυστικό της νεανικής της εμφάνισης στα 80

Όταν το Fox News Digital τη ρώτησε ποιο είναι το μυστικό πίσω από την αψεγάδιαστη εμφάνισή της, εκείνη απάντησε: «Καθαρή ζωή και να σε αγαπούν». «Έχω την καλύτερη οικογένεια στον κόσμο για να μεγαλώνω μαζί της. Έναν υπέροχο σύζυγο, δύο όμορφα παιδιά, τρεις εγγονές. Δεν γίνεται καλύτερο από αυτό. Για μένα όλα έχουν να κάνουν με την αγάπη και την οικογένεια», ανέφερε η Τζάκλιν Σμιθ.

Η ηθοποιός, η οποία υποδύθηκε την Κέλι Γκάρετ από το 1976 έως το 1981, οπότε ολοκληρώθηκε η σειρά, εμφανίστηκε λαμπερή στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Plaza Hotel στο Μανχάταν.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Τζάκλιν Σμιθ δημοσίευσε φωτογραφίες από το γκαλά μαζί με την Κέιτ Τζάκσον, αναπολώντας τη σειρά που σημάδεψε την τηλεοπτική ιστορία σχεδόν μισό αιώνα μετά την πρώτη της προβολή. «Χαιρετίσματα από το Paley Honors Gala στη Νέα Υόρκη. Τι χαρά να γιορτάζουμε ξανά με τους φίλους μας από το Paley Center», έγραψε.

«Η Κέιτ κι εγώ ήμασταν πολύ τυχερές που παρευρεθήκαμε και παραλάβαμε αυτή την τιμή εκ μέρους της οικογένειας των “Άγγελων του Τσάρλι”, συνεχίζοντας τον εορτασμό για τα 50 χρόνια από την έναρξη της σειράς. Η λέξη ευγνωμοσύνη δεν αρκεί για να περιγράψει το πώς νιώθω που υπήρξα και συνεχίζω να είμαι μέρος αυτής της κληρονομιάς», πρόσθεσε.

Οι θαυμαστές της έσπευσαν να τη γεμίσουν με σχόλια θαυμασμού, τόσο για τη διαχρονική της ομορφιά όσο και για τη συμβολή της στη δημοφιλή σειρά.

Η σειρά «Οι Άγγελοι του Τσάρλι» έγινε αμέσως τηλεοπτικό φαινόμενο μετά την πρεμιέρα της το 1976, μετατρέποντας την Τζάκλιν Σμιθ, την Κέιτ Τζάκσον και τη Φάρα Φόσετ σε διεθνείς σταρ σχεδόν μέσα σε μία νύχτα.

Η Φάρα Φόσετ αποχώρησε μετά την πρώτη σεζόν, ενώ η Κέιτ Τζάκσον έφυγε μετά την τρίτη. Η Τζάκλιν Σμιθ ήταν η μόνη από τις αρχικές «Αγγέλους» που παρέμεινε στη σειρά και στις πέντε σεζόν.

Η καριέρα της Τζάκλιν Σμιθ στο Χόλιγουντ μετρά πλέον περισσότερες από πέντε δεκαετίες. Ξεκίνησε ως μοντέλο στις αρχές της δεκαετίας του 1970 και στη συνέχεια εμφανίστηκε ως guest σε σειρές όπως «McCloud», «Switch» και «The Rookies», πριν οι «Άγγελοι του Τσάρλι» την εκτοξεύσουν στη διεθνή αναγνωρισιμότητα. Αργότερα απέσπασε θετικές κριτικές και υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα για την ερμηνεία της ως Τζάκλιν Κένεντι Ωνάση στην τηλεταινία «Jacqueline Bouvier Kennedy».

Στην προσωπική της ζωή, η Τζάκλιν Σμιθ έχει παντρευτεί τέσσερις φορές και βρήκε τη σταθερότητα στο πλευρό του χειρουργού Μπραντ Άλεν, με τον οποίο παντρεύτηκε το 1997. Οι δυο τους γνωρίστηκαν όταν ο πατέρας της νοσηλευόταν στο University of Illinois at Chicago Medical Center.