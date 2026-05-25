Τη μάχη με το χρόνο συνεχίζουν να δίνουν τα σωστικά συνεργεία στις Φιλιππίνες, αναζητώντας επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια του πολυώροφου κτιρίου υπό ανέγερση που κατέρρευσε, παρασύροντας μέρος γειτονικού ξενοδοχείου και αφήνοντας πίσω τουλάχιστον τρεις νεκρούς και 17 αγνοούμενους.

Η κατάρρευση του κτιρίου έγινε ξημερώματα Κυριακής, περί τις 03:00 (τοπική ώρα· περί τις 22:00 το Σάββατο ώρα Ελλάδας), στην πόλη Άνχελες, περίπου 80 χιλιόμετρα βόρεια από την πρωτεύουσα Μανίλα.

Πελάτης του παρακείμενου ξενοδοχείου, υπήκοος Μαλαισίας, σκοτώθηκε, ενώ δύο από τους εργάτες που είχαν παγιδευτεί στα συντρίμμια ανασύρθηκαν την Κυριακή ζωντανοί από διασώστες μεν, αλλά δεν επέζησαν.

«Ο πρώτος από τους δύο ανασύρθηκε ζωντανός, όμως δυστυχώς το σώμα του εγκατέλειψε, δεν επέζησε. Οι γιατροί δεν μπόρεσαν να τον επαναφέρουν στη ζωή», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Μαρία Λέια Σαχίλι, εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος στην περιοχή.

«Ο δεύτερος υπέστη καρδιακή ανακοπή περί τις 03:00 το πρωί. Οι γιατροί δεν μπόρεσαν να του προσφέρουν βοήθεια καθώς ήταν ακόμη παγιδευμένος», πρόσθεσε η Μαρία Λέια Σαχίλι.

Άλλοι 17 άνθρωποι, κυρίως οικοδόμοι που κοιμούνταν στο εργοτάξιο, συνεχίζουν να αγνοούνται, ανέφερε η εκπρόσωπος, διευκρινίζοντας πως τα αίτια της καταστροφής δεν είναι ακόμη γνωστά.

Στο εργοτάξιο δούλευαν ως και 70 άνθρωποι, ωστόσο οι περισσότεροι είχαν πάει στα σπίτια τους το σαββατοκύριακο.

Ο Αλφρέντι Άλμπις, 55 ετών, ανάμεσα στους περίπου 20 επιζήσαντες, είπε πως κοιμόταν σε κοιτώνα που βρισκόταν πέντε μέτρα από το εργοτάξιο όταν κατέρρευσε το κτίριο.

«Δύο ξάδελφοί μου είναι παγιδευμένοι εκεί πέρα. Δούλευαν εδώ για να στηρίξουν τις οικογένειές τους και τώρα αγνοούνται», είπε.

«Οι επιχειρήσεις διάσωσης όταν καταρρέει κτίριο είναι πολύ δύσκολες, διότι κάθε ξαφνική κίνηση που προκαλεί η μετακίνηση των διασωστών μας μπορεί να προκαλέσει μετακίνηση συντριμμιών συνθλίβοντας ανθρώπους από κάτω τους», επισήμανε η Μαρία Λέια Σαχίλι.

«Κάθε κίνηση μπορεί να θάψει τους διασώστες που επιχειρούν στο σημείο», επέμεινε. «Η έρευνα γίνεται σχεδόν αποκλειστικά με τα χέρια τους, ακριβώς για αυτόν τον λόγο», εξήγησε.

«Τα σωστικά συνεργεία χρησιμοποιούν θερμικές κάμερες για να εντοπίσουν πιθανές ενδείξεις ζωής», πάντα σύμφωνα με την εκπρόσωπο της πυροσβεστικής.

«Αν δεν βρεθεί κανένας επιζών, βαριά μηχανήματα θα αρχίσουν να μετακινούν τα συντρίμμια για να ανασυρθούν οι σοροί», είπε ακόμη η Μαρία Λέια Σαχίλι, χωρίς να διευκρινίσει το χρονοδιάγραμμα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.