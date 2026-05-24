Συναγερμός σήμανε στις Φιλιππίνες μετά την κατάρρευση πολυώροφου κτιρίου που βρισκόταν υπό κατασκευή βόρεια της Μανίλα, με τις αρχές να εκφράζουν φόβους ότι τουλάχιστον 19 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι κάτω από τα συντρίμμια.

Το περιστατικό σημειώθηκε τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή στην περιοχή της Άνχελες Σίτι, όταν εννιαώροφη οικοδομή με σκελετό από σκυρόδεμα κατέρρευσε ξαφνικά ενώ βρισκόταν ακόμη στο στάδιο της ανέγερσης.

Σύμφωνα με τις τοπικές υπηρεσίες διαχείρισης καταστροφών, οι αρχές ειδοποιήθηκαν περίπου στις 03:00 τα ξημερώματα τοπική ώρα για την κατάρρευση του κτιρίου, ενώ αμέσως ξεκίνησαν επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Ο εκπρόσωπος της δημοτικής αρχής, Τζέι Πελάγιο, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο σκελετός του κτιρίου μαζί με τις σκαλωσιές υποχώρησαν, παγιδεύοντας εργαζόμενους που βρίσκονταν στο εργοτάξιο.

«Υπήρχαν 19 μέλη του προσωπικού που βρίσκονται συνήθως σε υπηρεσία στην περιοχή αυτή. Προσπαθούμε να τα εντοπίσουμε αυτή τη στιγμή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δύσκολες επιχειρήσεις διάσωσης

Οι επιχειρήσεις των σωστικών συνεργείων εξελίσσονται με μεγάλη δυσκολία, καθώς τεράστιοι όγκοι μπετόν και μεταλλικών υλικών έχουν καλύψει το σημείο της κατάρρευσης.

«Υπάρχουν μεγάλοι όγκοι μπετόν και χρειαζόμαστε μηχανήματα για τους ανυψώσουμε. Αυτό δυσκολεύει τις επιχειρήσεις διάσωσης προς το παρόν», εξήγησε ο εκπρόσωπος.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί και διασωθεί 24 άνθρωποι από τα συντρίμμια, ενώ ακόμη δύο άτομα απομακρύνθηκαν ζωντανά από γειτονικό κτίριο που υπέστη ζημιές εξαιτίας της κατάρρευσης.

Αγωνία

Παρά τις διασώσεις, παραμένει ασαφές αν οι 19 εργαζόμενοι που θεωρούνται αγνοούμενοι συγκαταλέγονται ήδη στους ανθρώπους που διασώθηκαν.

«Ελπίζουμε ότι τα 19 μέλη του προσωπικού είναι μέρος αυτού του αριθμού», δήλωσε ο Τζέι Πελάγιο, εκφράζοντας την αγωνία των αρχών για την τύχη των εργαζομένων.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί νεκροί, ενώ οι διασωθέντες βρίσκονται, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, σε σταθερή κατάσταση.

Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες λαμβάνουν καταθέσεις από επιζώντες και αυτόπτες μάρτυρες, προσπαθώντας να συγκεντρώσουν στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η καταστροφή.

Οι τοπικές αρχές δεν έχουν ακόμη καταφέρει να εξακριβώσουν τι προκάλεσε την κατάρρευση της οικοδομής, με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.