Στο πρώτο φιλικό του παιχνίδι ο Ολυμπιακός έμεινε πίσω στο σκορ κόντρα στη Ράκοβ, ισοφάρισε όμως στο 85′ με ωραία εκτέλεση φάουλ του Φορτούνη και από δική του σέντρα στο 93′ έγινε το 2-1 του Γιάρεμτσουκ.

Το πρώτο φιλικό μετά την έναρξη της προετοιμασίας είναι πάντα μια καλή ευκαιρία ώστε να ξεμουδιάσουν οι παίκτες από τις συνεχείς προπονήσεις και έτσι το αντιμετώπισε και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, παρατάσσοντας διαφορετική 11άδα σε κάθε ημίχρονο.

Στο πρώτο, οι «ερυθρόλευκοι» πατούσαν καλά από νωρίς, είχαν δοκάρι στο 15′ σε σουτ του Σιπιόνι, απείλησαν στο 32′ με το σουτ του δραστήριου Ροντινέι που απέκρουσε με δυσκολία ο τερματοφύλακας και στο 37′ ήταν η σειρά του Κλέιτον να πλησιάσει στο γκολ αλλά η μπάλα απομακρύνθηκε πριν περάσει τη γραμμή.

Στο δεύτερο μέρος, όπως προαναφέρθηκε, άλλαξε όλη η 11άδα, με την ομάδα του Μεντιλίμπαρ να μένει πίσω στο σκορ στο 70′, όταν ο Μπρούνες με κεφαλιά έκανε το 0-1. Ο Ολυμπιακός, όμως, κατάφερε στη συνέχεια να κάνει την ανατροπή με πρωταγωνιστή τον Φορτούνη.

Αυτός ήταν που ισοφάρισε σε 1-1 στο 85′ με πολύ όμορφη εκτέλεση φάουλ και από δική του σέντρα στο 93′ ήρθε η κεφαλιά του Γιάρεμτσουκ στο δοκάρι, για να σκοράρει τελικά ο Ουκρανός φορ στην επαναφορά διαμορφώνοντας το τελικό 2-1.

Η 11άδα του Ολυμπιακού στο πρώτο ημίχρονο: Στουρνάρας, Μπρούνο, Πιρόλα, Κουτσίδης, Μαφέο, Μουζακίτης, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Ροντινέϊ, Ζέλσον, Κλέιτον.

Στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξαν οι: Τσομπανίδης, Σιώζος, Ρέτσος (87′ λ.τρ. Σμαϊλοβιτς), Κάρμο, Ορτέγα, Έσε, Φίλης, Μπακούλας (73′ Μασούρας), Αντρέ Λουίζ, Φορτούνης, Γιάρεμτσουκ.