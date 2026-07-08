Ο αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα υπερασπίστηκε σήμερα την απόφαση της κυβέρνησής του να δαπανηθούν 4 εκατομμύρια ευρώ για μια συναυλία του αμερικανού ράπερ Κάνιε Γουέστ στα Τίρανα, επιδιώκοντας να κατευνάσει τις οργισμένες αντιδράσεις που κλιμακώνουν την ένταση που έχουν πυροδοτήσει οι διαδηλώσεις με αίτημα την παραίτησή του.

Συναυλίες του Κάνιε Γουέστ, γνωστού επίσης με το ψευδώνυμο Ye, απαγορεύτηκαν σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες φέτος το καλοκαίρι, μετά τον σάλο που προκάλεσαν εγκωμιαστικά σχόλια του ράπερ για τον Αδόλφο Χίτλερ και περιεχόμενο με ναζιστικά σύμβολα στον ιστότοπο του καλλιτέχνη.

Η συναυλία του Σαββάτου θα φιλοξενηθεί σε στάδιο, λίγο έξω από τα Τίρανα, το οποίο κατασκευάστηκε ειδικά για αυτήν την εκδήλωση. «Διαθέσαμε 4 εκατομμύρια ευρώ την τελευταία στιγμή ώστε να αποφευχθεί ο διασυρμός της Αλβανίας στα μάτια σχεδόν 25.000 επισκεπτών από 80 χώρες, οι οποίοι είχαν ήδη αγοράσει εισιτήρια για να δουν τον Κάνιε Γουέστ, ενώ πολλοί άλλοι ανησυχούσαν για το ενδεχόμενο ακύρωσης της συναυλίας», δήλωσε ο Ράμα σε ανάρτησή του στο Facebook.

Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας ανέφερε πως η εκδήλωση αναμένεται να αποφέρει έσοδα τουλάχιστον 100 εκατομμυρίων ευρώ για τη χώρα, επισημαίνοντας τη σημαντική αύξηση στις κρατήσεις καταλυμάτων την περίοδο της συναυλίας.

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού Ράμα στο Facebook είχε πολλά αρνητικά σχόλια. «Η Αλβανία διασύρεται όταν υποδέχεται έναν τραγουδιστή ο οποίος θαυμάζει τον Χίτλερ», έγραψε ένας χρήσης. «Ντροπή, όχι με τα λεφτά μου», δήλωσε ένας άλλος.

Από τα τέλη Μαΐου, διαδηλώσεις πραγματοποιούνται σχεδόν καθημερινά στα Τίρανα κατά του σχεδίου ανέγερσης πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος – το οποίο συνδέεται με την κόρη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Ιβάνκα, και τον σύζυγό της Τζάρεντ Κούσνερ – σε προστατευόμενη περιοχή της νοτιοδυτικής Αλβανίας. Οι διαδηλωτές καταγγέλλουν τη διαφθορά στους κόλπους της αλβανικής κυβέρνησης και ζητούν την παραίτηση του πρωθυπουργού Ράμα.