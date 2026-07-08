Ένα ιδιαίτερο αναμνηστικό δώρο περίμενε τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, το οποίο είχε προετοιμάσει ειδικά για την περίσταση η τουρκική προεδρία. Ωστόσο, τα βλέμματα όλων συγκέντρωσαν οι αναπάντεχες ενδυματολογικές επιλογές δύο ηγετών, που ξεφεύγουν από το αυστηρό πρωτόκολλο.



Η τουρκική προεδρία υποδέχθηκε τους ηγέτες του ΝΑΤΟ με ένα κομψό αναμνηστικό δώρο — προσωπικά κόκκινα στυλό με χρυσή χάραξη των ονομάτων τους.

Αλλά τα φλας τράβηξαν οι αναπάντεχες επιλογές ενδυμασίας δύο πρωθυπουργών.



Ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα εμφανίστηκε με κατάλευκα sneakers, που συγκρούστηκαν οπτικά με τα κλασικά επίσημα υποδήματα των υπολοίπων και θύμισαν το ίδιο στυλ που είχε υιοθετήσει και στην περσινή Σύνοδο.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι έκανε αίσθηση τοποθετώντας πάνω στο τραπέζι της συνεδρίασης μια φωσφορίζουσα neon τσάντα, προσθέτοντας μια μοντέρνα, σχεδόν προκλητική πινελιά στο αυστηρό πρωτόκολλο.



Οι ηγέτες έφτασαν στην επίσημη τελετή υποδοχής και αντάλλαξαν χειραψίες με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πριν ποζάρουν για την «οικογενειακή» φωτογραφία.

Τα τουρκικά μέσα τόνισαν πως τα στυλό έγιναν viral στα social media για το σχεδιασμό και τον προσωπικό χαρακτήρα τους, συγκεντρώνοντας θετικά σχόλια.

Ο Εμανουέλ Μακρόν, που το πρωί έκανε τζόκινγκ, επανεμφανίστηκε με aviator γυαλιά ηλίου, ενώ η εικόνα των ηγετών — από τα αξεσουάρ έως τα υποδήματα — χρησίμευσε ως μικρή αλλά αποκαλυπτική μαρτυρία για την πολιτική εικόνα που συνοδεύει τη διπλωματία.

Η αντίθεση ανάμεσα στο επίσημο πρωτόκολλο και τις προσωπικές επιλογές ενδυμασίας μετατράπηκε σε viral στιγμιότυπο, δείχνοντας πώς μια λεπτομέρεια μπορεί να κερδίσει την επικαιρότητα και την προσοχή των μέσων.