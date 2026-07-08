Κακουργηματική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε σε βάρος των δύο αστυνομικών που πυροβόλησαν 20χρονο κατά τη διάρκεια καταδίωξης τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Άργος.

Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρονται να υποστηρίζουν ότι δεν είχαν πρόθεση να σκοτώσουν τον νεαρό, αλλά επιχείρησαν να τον εκφοβίσουν κάνοντας χρήση των υπηρεσιακών τους όπλων.

Όπως δήλωσε ο δικηγόρος τους, οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την προσεχή Παρασκευή. Την ίδια στιγμή, ο 20χρονος που εισήχθη αρχικά στο Θριάσιο, διακομίστηκε νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης στο ΚΑΤ, και σύμφωνα με πληροφορίες η κατάσταση του χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά δύσκολη.

Βίντεο και ηχητικό ντοκουμέντο στο μικροσκόπιο

Οι ερευνητικές Αρχές έχουν ήδη στη διάθεσή τους βιντεοληπτικό υλικό και ηχητικά ντοκουμέντα από την αιματηρή καταδίωξη, τα οποία αναμένεται να ρίξουν φως στις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο 20χρονος φέρει τουλάχιστον 13 τραύματα, αριθμός που αντιστοιχεί στους κάλυκες που εντοπίστηκαν στο σημείο. Οι πραγματογνώμονες θα εξετάσουν αν οι πυροβολισμοί είχαν στόχο τον τραυματισμό ή αν προέκυψε διαφορετική πρόθεση από την πλευρά των αστυνομικών.

Ο νεαρός νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση, ενώ μεταφέρθηκε εκ νέου στο νοσοκομείο ΚΑΤ για εξειδικευμένη νοσηλεία.

Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, όταν ο οδηγός οχήματος δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης αστυνομικών και επιχείρησε να διαφύγει αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα.

Κατά την ΕΛ.ΑΣ., στη διάρκεια της διαφυγής του επιχείρησε να εμβολίσει αστυνομικούς και υπηρεσιακά οχήματα, ενώ ακολούθησε καταδίωξη στους δρόμους της περιοχής. Η πορεία του οχήματος τερματίστηκε όταν εγκλωβίστηκε από περιπολικά. Ο 20χρονος εγκατέλειψε το αυτοκίνητο και προσπάθησε να διαφύγει πεζός, σκαρφαλώνοντας σε μαντρότοιχο, όταν δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση των υπηρεσιακών τους όπλων, τραυματίζοντάς τον σοβαρά.