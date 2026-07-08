Διευκόλυνση στη μετακίνηση επιβατικού αυτοκινήτου που προερχόταν από τη Βέροια παρείχαν, το απόγευμα, αστυνομικές δυνάμεις στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου εγκυμονούσα, η οποία παρουσίασε συμπτώματα πρόωρου τοκετού, να μεταφερθεί άμεσα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Το όχημα παρελήφθη στις 15:44 από τον κόμβο των ΚΤΕΛ και, με τη συνδρομή σταθμών της ‘Αμεσης Δράσης και της Τροχαίας, τόσο με περιπολικά όσο και με δίκυκλα, συνοδεύτηκε έως το νοσοκομείο. Η μετακίνηση ολοκληρώθηκε στις 15:56, δηλαδή μέσα σε 12 λεπτά.