Στη σύλληψη ενός φερόμενου ως αρχηγικού στελέχους εγκληματικής οργάνωσης, που κατηγορείται για ανατινάξεις ΑΤΜ και κλοπές οχημάτων σε διάφορες περιοχές της χώρας, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (το αποκαλούμενο «ελληνικό FBI»).

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της περασμένης Τρίτης, με τη συνδρομή επιχειρησιακών ομάδων της ΔΑΟΕ, σε κατοικία και χώρους που χρησιμοποιούσε ο κατηγορούμενος.

Σε βάρος του συλληφθέντα εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για σειρά σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακεκριμένες κλοπές, εκρήξεις, παραβάσεις της νομοθεσίας περί εκρηκτικών και όπλων, πλαστογραφία, επικίνδυνη οδήγηση, απείθεια και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η εξάρθρωση της οργάνωσης ήταν αποτέλεσμα πολύμηνης έρευνας, κατά την οποία συγκεντρώθηκαν στοιχεία που δείχνουν ότι η συμμορία είχε αναπτύξει δράση τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο του 2025, πραγματοποιώντας επιθέσεις σε ΑΤΜ κυρίως στην περιφέρεια.

Τα ευρήματα της προανάκρισης διαβιβάστηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, η οποία εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης.

Πώς δρούσε η συμμορία

Οι αστυνομικές Αρχές διαπίστωσαν ότι τα μέλη της οργάνωσης ακολουθούσαν συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο για κάθε χτύπημα.

Αρχικά αφαιρούσαν οχήματα από περιοχές της Αττικής, τα οποία χρησιμοποιούσαν ως «επιχειρησιακά» μέσα για να μεταβούν στους στόχους τους στην επαρχία. Στη συνέχεια, χρησιμοποιούσαν ηλεκτρικούς τροχούς κοπής και αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς για να διαρρήξουν τα χρηματοκιβώτια των ΑΤΜ και να αφαιρέσουν τις κασετίνες με τα χρήματα πριν διαφύγουν.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα μέλη της συμμορίας ήταν βαριά οπλισμένα και φέρονται να ήταν αποφασισμένα να χρησιμοποιήσουν τα όπλα τους σε περίπτωση που γίνονταν αντιληπτά.

Παράλληλα, λάμβαναν αυστηρά μέτρα αντιπαρακολούθησης, αποφεύγοντας τη χρήση κινητών τηλεφώνων κατά τον σχεδιασμό των επιθέσεων, ενώ χρησιμοποιούσαν ειδικό εξοπλισμό για την παραβίαση οχημάτων και την αποφυγή εντοπισμού βιολογικών ή άλλων ιχνών.

Τι κατασχέθηκε

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

δύο οχήματα που χρησιμοποιούνταν στις επιθέσεις,

drone,

πλήθος κινητών τηλεφώνων και καρτών SIM,

διαρρηκτικά εργαλεία για κλοπές οχημάτων,

300 ευρώ σε μετρητά,

26 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί έχουν εξιχνιάσει τουλάχιστον εννέα υποθέσεις εκρήξεων σε ΑΤΜ, εκ των οποίων οι δύο παρέμειναν σε στάδιο απόπειρας.

Παράλληλα, αποδίδονται στη δράση της οργάνωσης τρεις κλοπές οχημάτων, δύο κλοπές πινακίδων κυκλοφορίας, μία κλοπή πυροσβεστήρων και μία κλοπή πομποδέκτη διοδίων, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη αποτύπωση της εγκληματικής δραστηριότητας της συμμορίας.