Η Μόσχα επέκρινε τις αποφάσεις που έλαβε το ΝΑΤΟ στη σύνοδο κορυφής της Άγκυρας για τη συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία, χαρακτηρίζοντάς τες «ανεύθυνες». Παράλληλα, κατηγόρησε τους Ευρωπαίους συμμάχους της Συμμαχίας ότι προετοιμάζονται «για ένοπλη σύγκρουση με τη Ρωσία».

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών πρόσαψε στα κράτη μέλη της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας ότι έλαβαν «ανεύθυνες αποφάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε καταστροφή» και εστιάζουν στην «στρατιωτικοποίηση της ευρωπαϊκής ηπείρου».