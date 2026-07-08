Ρωσικά πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον τρεις γυναίκες και τραυμάτισαν αρκετούς άλλους αμάχους στην Ουκρανία, σύμφωνα με τις Αρχές, ώρες προτού ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, στο περιθώριο της συνόδου του NATO στην Άγκυρα.

«Μια μητέρα και η κόρη της σκοτώθηκαν, η γυναίκα ήταν 38 ετών, η κόρη 15», ανέφερε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης στην περιφέρεια Μικολάιφ, Βιτάλι Κιμ, προσθέτοντας ότι τραυματίστηκαν άλλοι δύο άνθρωποι, κορίτσι 13 ετών και γυναίκα 39.

Στο Κίεβο, μια γυναίκα σκοτώθηκε, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πρωτεύουσας Τιμούρ Τκατσένκο, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας, έπειτα από αρκετές εκρήξεις που ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου παρόντες στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Ο δήμαρχος, Βιτάλι Κλίτσκο, ανέφερε από την πλευρά του ότι αποθήκη πήρε φωτιά σε μια συνοικία έπειτα από πυραυλικό πλήγμα και ό,τι άλλο κτίριο φλεγόταν σε διαφορετικό τομέα.

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις αρχές Ιουλίου, όταν το Κίεβο υπέστη τους χειρότερους ρωσικούς βομβαρδισμούς από το ξέσπασμα του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022.

Στο Χάρκοβο (βορειοανατολικά), τέσσερις άνθρωποι παρουσίασαν κρίση άγχους εξαιτίας επίθεσης που προκάλεσε ζημιές σε περίπου είκοσι σπίτια, ανέφερε ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Όλεχ Σινεχούμποφ.

Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, ανέφερε ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Ολεξάντρ Χάνζα. Και άλλοι επτά στη Χερσώνα (νότια), σύμφωνα με ανακοίνωση της στρατιωτικής διοίκησης της περιφέρειας.

«Στη Ζαπορίζια αναφέρθηκαν δέκα τραυματισμοί», γνωστοποίησε ο περιφερειάρχης Ιβάν Φεντόροφ.

Στη ρωσική πλευρά, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στην περιφέρεια Σαράταφ, έπειτα από ουκρανική επιδρομή με drones, σύμφωνα με τον επικεφαλής των τοπικών αρχών Ρομάν Μπουσαργκίν.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, στην Άγκυρα, προσκεκλημένος στη σύνοδο του οργανισμού του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού, παρότρυνε τους συμμάχους της χώρας του να της διαθέσουν περισσότερα μέσα αντιαεροπορικής άμυνας, ιδίως πυρομαχικά για συστήματα Patriot, που κατά δημοσιεύματα έχουν σχεδόν εξαντληθεί, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αναχαιτιστούν βαλλιστικοί πύραυλοι.

Αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με τον Αμερικανό πρόεδρο στο περιθώριο της συνόδου.

Τέσσερα και πλέον χρόνια μετά την εισβολή του ρωσικού στρατού στην ουκρανική επικράτεια, ρωσικές επιδρομές με εκατοντάδες drones και δεκάδες πυραύλους εξαπολύονται ολοένα πιο συχνά. Μόνο στο Κίεβο και στην περιφέρειά του, αυτόν τον μήνα έχουν σκοτωθεί πάνω από 60 άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Reuters.

Από την άλλη, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, παρότι εφοδιασμένες με μικρότερο αριθμό πυραύλων, εντείνουν επίσης τις επιθέσεις τους στη Ρωσία, χρησιμοποιώντας κυρίως μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα, επιδιώκοντας να πλήξουν πάνω απ’ όλα τον τομέα της παραγωγής και εμπορίας πετρελαίου, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.