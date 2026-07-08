Άγριοι καυγάδες σημειώνονται σε πρατήρια καυσίμων σε ολόκληρη τη Ρωσία, καθώς οι επανειλημμένες ουκρανικές επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και κέντρα εφοδιαστικής αλυσίδας έχουν διαταράξει τον εφοδιασμό καυσίμων. Μάλιστα, ακόμη και η ρωσική κρατική τηλεόραση παραδέχεται ότι σε ορισμένες περιοχές της χώρας παρατηρούνται σοβαρές ελλείψεις βενζίνης.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ουκρανικά drones έπληξαν δύο μεγάλες ενεργειακές εγκαταστάσεις του Κρεμλίνου στις πόλεις Νιζνεκάμσκ και Σαράτοφ, οι οποίες τυλίχθηκαν στις φλόγες. Παράλληλα, στρατιωτικό αεροδρόμιο στο Μπορισογκλέμπσκ, στην περιφέρεια Βορόνεζ, πήρε επίσης φωτιά, ενώ συνολικά 19 δεξαμενόπλοια δέχθηκαν επιθέσεις.

Επιπλέον, επιβεβαιώθηκε ότι το μεγαλύτερο διυλιστήριο της χώρας, στο Ομσκ της Σιβηρίας, ανέστειλε τη λειτουργία του έπειτα από επίθεση μεγάλης εμβέλειας.

Οι ελλείψεις σε βενζίνη και πετρέλαιο προκαλούν σοβαρά προβλήματα στη Ρωσία, με μεγάλες ουρές να σχηματίζονται στα πρατήρια καυσίμων, τις τιμές να αυξάνονται και την ένταση μεταξύ των πολιτών να μεγαλώνει.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Telegram, καταγράφεται συμπλοκή έξω από πρατήριο καυσίμων, όπου δύο ομάδες ανδρών ξυλοκοπούνται μεταξύ τους, ενώ ένας αυτόπτης μάρτυρας που βιντεοσκοπεί το περιστατικό ακούγεται να λέει: «Είναι τόσο τρομακτικό να ζεις έτσι».

Σε άλλο βίντεο, μια γυναίκα αρπάζει την αντλία καυσίμων από έναν μοτοσικλετιστή, τον οποίο κατηγορεί ότι προσπάθησε να παρακάμψει την ουρά. «Περιμένω εδώ και μία ώρα!», διαμαρτύρεται εκείνος, με άλλους πολίτες να του απαντούν: «Εμείς περιμένουμε τέσσερις ώρες!».

Τα συγκεκριμένα βίντεο προστίθενται σε μια συνεχώς αυξανόμενη σειρά καταγραφών από διάφορες περιοχές της Ρωσίας τις τελευταίες εβδομάδες, όπου πολίτες -από τη Μόσχα έως την Κριμαία- τσακώνονται εξαιτίας των ολοένα και μεγαλύτερων ελλείψεων στα καύσιμα.

Σε άλλα βίντεο φαίνονται οδηγοί να ξυλοκοπούνται δίπλα στις αντλίες καυσίμων, ενώ σε ένα ακόμη περιστατικό καταγράφεται ένας άνδρας να βγάζει όπλο εναντίον ατόμου που φέρεται να προσπάθησε να παρακάμψει τη σειρά αναμονής.

Σε άλλη περίπτωση, η κατάσταση ξέφυγε, με μια γυναίκα να καταλήγει με τραυματισμένη μύτη, αφού σύμφωνα με τις πληροφορίες δέχθηκε γροθιά από έναν άνδρα που φέρεται να είχε χάσει την ψυχραιμία του.

Εν μέσω των σοβαρών δυσκολιών που αντιμετωπίζει η Ρωσία στον πόλεμο, το Κρεμλίνο επέλεξε να εμφανίσει την επικεφαλής του κρατικού δικτύου RT, Μαργκαρίτα Σιμονιάν, η οποία παραδέχθηκε ότι οι Ρώσοι πολίτες βιώνουν πραγματικές δυσκολίες εξαιτίας του παρατεταμένου πολέμου.

Παράλληλα, τους κάλεσε να σταματήσουν τις διαμαρτυρίες και τους προειδοποίησε να μην επιχειρήσουν να ανατρέψουν τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, όπως συνέβη με τον τελευταίο τσάρο, Νικόλαο Β΄, το 1917.

«Δεν υπάρχει βενζίνη», δήλωσε χαρακτηριστικά στην κρατική τηλεόραση, σύμφωνα με την Daily Mail.