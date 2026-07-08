Ρωσικά πλήγματα προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον επτά ανθρώπων και τον τραυματισμό αρκετών άλλων σήμερα στην Ουκρανία, ενώ ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να συναντήσει τον Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Η πρωτεύουσα στοχοθετήθηκε από βαλλιστικούς πυραύλους και πολλές εκρήξεις συντάραξαν την πόλη στη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου, με μια πρώτη έκρηξη να ακούγεται πριν από την ενεργοποίηση του αντιαεροπορικού συναγερμού.

«Δυστυχώς, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε ύστερα από ρωσική νυχτερινή επίθεση» στο Κίεβο, όπως δήλωσαν οι ουκρανικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο έκανε λόγο για αποθήκες στις οποίες είχε ξεσπάσει πυρκαγιά καθώς και για «κτίριο χωρίς διαμερίσματα» που φλεγόταν σε δύο συνοικίες της πόλης.

Η Ρωσία εκτόξευσε πέντε βαλλιστικούς πυραύλους, δύο πυραύλους κρουζ καθώς και 169 επιθετικά drones και άλλα παρόμοια εναέρια μέσα κατά της Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσε η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 139 drones, χωρίς να καταφέρνει να αναχαιτίσει τους πυραύλους.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που βρίσκεται στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, έκανε έκκληση στους συμμάχους του να προσφέρουν περισσότερα μέσα αντιαεροπορικής άμυνας στη χώρα του, ενώ βρίσκεται με έλλειψη απαραίτητων πυρομαχικών για την αναχαίτιση ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων.

Από τις αρχές Ιουλίου, η Ρωσία βομβαρδίζει μαζικά την ουκρανική πρωτεύουσα με πυραύλους.

Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους στο Κίεβο και άλλοι 30 την περασμένη εβδομάδα, σε μια από τις μεγαλύτερες επιθέσεις με πυραύλους στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Στην υπόλοιπη Ουκρανία, στην περιφέρεια Μικολάιφ (νότια), μια γυναίκα 38 ετών και η 15χρονη κόρη της σκοτώθηκαν σε πλήγματα, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη Βιτάλι Κιμ, ο οποίος ανέφερε επίσης δύο τραυματίες.

Στο Χάρκοβο (βορειοανατολικά), δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πυραυλικό πλήγμα, το οποίο, σύμφωνα με τον δήμαρχο Ιχόρ Τέρεχοφ, είχε στόχο «κτίριο κατοικιών», ενώ τραυματίστηκαν επίσης «περισσότεροι από δέκα» άνθρωποι.

Στην περιφέρεια της Χερσώνας (νότια), κοντά στη γραμμή του μετώπου, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επιθέσεις με drones που έφεραν εκρηκτικά κατά ενός λεωφορείου και ενός αυτοκινήτου, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Τραυματισμοί αναφέρθηκαν και σε άλλες περιοχές της χώρας: τέσσερις στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ (ανατολικά) και τρεις στη Ζαπορίζια (νότια), σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Στη Ρωσία, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στην περιφέρεια Σαρατόφ σε επίθεση με ουκρανικά drones, σύμφωνα με τον κυβερνήτη Ρομάν Μπουσαργκίν.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τα πλήγματά της εναντίον του λεγόμενου «σκιώδους» στόλου της Ρωσίας, που αποτελείται από γηραιά δεξαμενόπλοια που εξάγουν ρωσικό πετρέλαιο και που προσφέρουν απαραίτητα έσοδα σε μια αποδυναμωμένη οικονομία.

Σύμφωνα με τον διοικητή των δυνάμεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών του Κιέβου, 21 ρωσικά πλοία στην Αζοφική Θάλασσα και στη Μαύρη Θάλασσα επλήγησαν στη διάρκεια των τελευταίων 72 ωρών.