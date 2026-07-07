Το αεροσκάφος του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προσγειώθηκε την Τρίτη στην τουρκική πρωτεύουσα, την Άγκυρα, για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, όπου στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθεί το αίτημά του για αύξηση των αμυντικών δαπανών.

Ο Τραμπ έχει προγραμματίσει να πραγματοποιήσει διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά τη διάρκεια της οποίας αναμένεται να δηλώσει ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να αποκαταστήσουν τη δυνατότητα της Τουρκίας να αγοράσει μαχητικά αεροσκάφη F-35. Μια τέτοια κίνηση ενδέχεται να αντιμετωπίσει αντίσταση στο Κογκρέσο, το οποίο θα μπορούσε να επιδιώξει να την εμποδίσει.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, περιμένει τον Ντόναλντ Τραμπ να βγει από το «Air Force One» κατά την άφιξή του στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα της Τουρκίας, την Τρίτη, 7 Ιουλίου 2026

🔴 LIVE: US President Trump arrives in Türkiye's capital Ankara for NATO summithttps://t.co/QKJ79UbIvu — Anadolu English (@anadoluagency) July 7, 2026

Η Ουκρανία σχεδιάζει την υπογραφή συμφωνιών αμυντικής συνεργασίας.

Εντωμεταξύ, η Ουκρανία σχεδιάζει να υπογράψει νέες συμφωνίες για drones καθώς και άλλες συμφωνίες συνεργασίας με συμμάχους κατά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά την άφιξή του στην τουρκική πρωτεύουσα. Κατά την παραμονή του έχουν προγραμματιστεί περίπου είκοσι διμερείς συναντήσεις με ηγέτες χωρών μελών της Ατλαντικής Συμμαχίας.

«Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας. Νέα συστήματα, πύραυλοι γι’ αυτά και το θέμα των αδειών παραγωγής, όλα αυτά είναι προτεραιότητά μας», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Χ.

Στο περιθώριο της νατοϊκής συνόδου κορυφής, ο υφυπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών Μάικλ Ντάφι δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο παραγωγής του συστήματος PAC-3 των πυραύλων Patriot εκτός του αμερικανικού εδάφους.

«Αφήνουμε ανοιχτό το ενδεχόμενο της παραγωγής εκτός των συνόρων των ΗΠΑ, βεβαίως», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος στο φόρουμ για την αμυντική βιομηχανία που οργανώνεται στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Άγκυρας με τη συμμετοχή αξιωματούχων νατοϊκών συμμάχων και εταίρων και εκπροσώπων της αμυντικής βιομηχανίας.

Παρακολουθεί στενά η Μόσχα.

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία θα παρακολουθεί στενά την έκβαση της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, δηλώνοντας ότι πριν από αυτήν έγινε σειρά από «συγκρουσιακές» δηλώσεις για τη Ρωσία.

«Είναι ένα γεγονός που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, και για εμάς. Φυσικά, θα παρακολουθούμε όλες τις ειδήσεις και τις πληροφορίες που έρχονται από την Άγκυρα», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Πρόσθεσε ότι, ενόψει της συνόδου, έγινε μεγάλος αριθμός δηλώσεων σχετικά με τη Ρωσία. «Προς λύπη μας, αυτές δεν ήταν δηλώσεις για εποικοδομητικές επαφές και διάλογο, αλλά μάλλον δηλώσεις συγκρουσιακού χαρακτήρα», δήλωσε, χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες.

Ο Πεσκόφ ρωτήθηκε και σχετικά με τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου για την Ουκρανία. Χθες, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα αναφερθεί στον πόλεμο στην Ουκρανία στις συναντήσεις που θα έχει κατά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ σήμερα και αύριο και πως μια λύση στον πόλεμο που μαίνεται στην Ουκρανία εδώ και περισσότερα από τέσσερα χρόνια «πλησιάζει πιο κοντά από όσο συνειδητοποιεί ο κόσμος».

Ο Πεσκόφ δήλωσε πως η Ρωσία ελπίζει ότι οι αμερικανικές «προσπάθειες να οδηγηθεί η όλη κατάσταση σε μια πορεία ειρήνευσης εντέλει θα επιτύχουν. Τουλάχιστον εμείς, όπως έχει δηλώσει κατ’ επανάληψη ο Ρώσος πρόεδρος, παραμένουμε ανοιχτοί σε αυτό».