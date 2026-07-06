Ουκρανικά drones έπληξαν το διυλιστήριο του Ομσκ, το μεγαλύτερο της Ρωσίας, που βρίσκεται βαθιά στο εσωτερικό της ρωσικής επικράτειας, στη Σιβηρία, σε ένα από τα μεγαλύτερης εμβέλειας ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικό έδαφος από την αρχή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα ο ουκρανικός στρατός, με τις τοπικές ρωσικές αρχές να επιβεβαιώνουν επίσης την επίθεση.

Σε ανακοίνωσή του, το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο τόνισε ότι η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά στο διυλιστήριο του Ομσκ, το οποίο βρίσκεται περίπου 2.700 χλμ από τα σύνορα της Ρωσίας με την Ουκρανία και κοντά στα σύνορα της Ρωσίας με το Καζακστάν.

Σε ανάρτηση στο Telegram, ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Ομσκ, Βιτάλι Χοτσένκο, δεν διευκρίνισε ποιος ήταν ο στόχος της επίθεσης, αλλά είπε ότι πολλά ουκρανικά drones έφτασαν στη «βόρεια βιομηχανική ζώνη του Ομσκ», όπου βρίσκεται το διυλιστήριο.

Παράλληλα ανέφερε ότι αξιολογούνται οι πλήρεις επιπτώσεις της επίθεσης και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν αναπτυχθεί.

Πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι το διυλιστήριο Ομσκ, ιδιοκτησίας της Gazpromneft, επεξεργαζόταν περίπου 23 εκατομμύρια μετρικούς τόνους ή 460.000 βαρέλια πετρελαίου ημερησίως πέρυσι.

Η Ουκρανία κλιμακώνει μια εκστρατεία επιδρομών εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου, προκαλώντας μεγάλη έλλειψη καυσίμων σε όλη τη Ρωσία.

Εκτός από το Ομσκ, ο στρατός της Ουκρανίας έπληξε κατά τη διάρκεια της νύχτας τα λιμάνια Ουστ-Λούγκα και Βίσοτσκ της Ρωσίας, τα οποία διαχειρίζονται τις εξαγωγές πετρελαίου στη Βαλτική Θάλασσα, καθώς και στόχους στις περιοχές Καλούγκα και Γιαροσλάβλ, δήλωσαν οι τοπικοί κυβερνήτες.

Στην Κριμαία, την οποία η Ρωσία κατέλαβε από την Ουκρανία και προσάρτησε στο έδαφός της το 2014, μια γυναίκα σκοτώθηκε σε επίθεση στο λιμάνι του Κερτς, δήλωσαν οι ρωσικές αρχές. Η Σεβαστούπολη, η μεγαλύτερη πόλη της χερσονήσου, υπέστη μπλακ άουτ, τόνισαν, σύμφωνα με το ΑΠΕ