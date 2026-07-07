Την πρόθεσή της να διεκδικήσει την προεδρία της Γαλλίας στις εκλογές του 2027 ανακοίνωσε η ηγέτιδα της γαλλικής ακροδεξιάς, Μαρίν Λεπέν, στις πρώτες δημόσιες δηλώσεις της μετά την απόφαση του Εφετείου για την υπόθεση υπεξαίρεσης ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο TF1, η Λεπέν ξεκαθάρισε ότι θα είναι υποψήφια για τέταρτη φορά στις προεδρικές εκλογές, εκφράζοντας την πρόθεσή της να διεκδικήσει την ανώτατη πολιτειακή θέση της χώρας.

Με βάση τις δημοσκοπήσεις, η Λεπέν και το κόμμα της, ο Εθνικός Συναγερμός, θα μπορούσαν να κερδίσουν τον πρώτο γύρο των εκλογών του 2027.

Στη συνέντευξή της η Λεπέν είπε ότι σκοπεύει να ασκήσει έφεση στην απόφαση, ώστε να κάνει προεκλογική εκστρατεία χωρίς να είναι υποχρεωμένη να φοράει ηλεκτρονικό βραχιολάκι.

«Χάρηκα που το δικαστήριο έδωσε στον γαλλικό λαό την ελευθερία να ψηφίσει» και «ο γαλλικός λαός θα πει την τελευταία λέξη», πρόσθεσε.

Η απόφαση του Εφετείου άνοιξε τον δρόμο για την υποψηφιότητά της.

Η ανακοίνωση της υποψηφιότητας έρχεται μετά την ετυμηγορία του Εφετείου, το οποίο επικύρωσε την καταδίκη της για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων, μειώνοντας ωστόσο τη διάρκεια της στέρησης των πολιτικών της δικαιωμάτων.

Η εξέλιξη αυτή άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο η Μαρίν Λεπέν να συμμετάσχει κανονικά στις προεδρικές εκλογές του 2027, καθώς η περίοδος κατά την οποία στερείται το δικαίωμα του εκλέγεσθαι ολοκληρώνεται πριν από τη διεξαγωγή της εκλογικής αναμέτρησης.

Η Μαρίν Λεπέν έχει ήδη διεκδικήσει τρεις φορές την προεδρία της Γαλλίας και πλέον προετοιμάζεται για μία ακόμη εκλογική μάχη, σε μια περίοδο που το πολιτικό σκηνικό της χώρας παραμένει ιδιαίτερα ρευστό.

Η υποψηφιότητά της αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα βασικά θέματα της πολιτικής επικαιρότητας στη Γαλλία τους επόμενους μήνες, καθώς τα κόμματα αρχίζουν σταδιακά να διαμορφώνουν τη στρατηγική τους ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027.