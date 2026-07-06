Στιγμές απόλυτης φρίκης έζησε μια 53χρονη Ρωσίδα, η οποία φέρεται να υπέστη βασανιστήρια από 42χρονη Ρουμάνα, μέσα σε σπίτι, στην πόλη του Ηρακλείου της Κρήτης.

Η 42χρονη Ρουμάνα φέρεται να έβγαλε απίστευτο μένος προς τη Ρωσίδα, η οποία βρισκόταν πεσμένη στο πάτωμα, ενώ δεν δίστασε να της κόψει τα μαλλιά με μπαλτά, όπως φαίνεται και στο βίντεο.

Το περιστατικό έγινε στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, στις αρχές Ιουλίου και την υπόθεση διερευνά η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive.