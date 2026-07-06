Η Μαριλού Κατσαφάδου είναι η νικήτρια του «Your Face Sounds Familiar» και η εμφάνισή της ως Τζόνι Κας ήταν αυτή που της εξασφάλισε τη μεγάλη νίκη.

Η κόρη του Θοδωρή Κατσαφάδου και της αείμνηστης Χριστίνας Βαρζοπούλου κατάφερε να κατακτήσει την πρώτη θέση μετά από 12 εντυπωσιακές μεταμορφώσεις. Από τη Σωτηρία Μπέλλου και τον Θέμη Αδαμαντίδη ως την Marisa Paredes και την Μπέτι Μίντλερ, η Μαριλού Κατσαφάδου έδειξε το ταλέντο της και κατέκτησε την πρώτη θέση στον μεγάλο τελικό του «Your Face Sounds Familiar» 2026.

«Το αφιερώνω στον γιο μου», είπε η Μαριλού Κατσαφάδου πάνω στη σκηνή όταν ανακοινώθηκε το αποτέλεσμα.

Σημειώνεται ότι ο Μέμος Μπεγνής κατέκτησε τη 2η θέση στον μεγάλο τελικό του «Your Face Sounds Familiar».

Τα πρώτα λόγια της μεγάλης νικήτριας Μαριλούς Κατσαφάδου

«Είναι μια βραδιά που δεν έχω ακόμα συνειδητοποιήσει τι συμβαίνει. Έχω μεγάλη χαρά. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι δουλεύουν για αυτή τη δουλειά, όλη την παραγωγή, τους ανθρώπους, τους συντελεστές για την εξαιρετική δουλειά που έκαναν για να βγει αυτό το αποτέλεσμα. Θα πάω να κοιμηθώ, θα ξυπνήσω και τότε νομίζω ότι θα το συνειδητοποιήσω. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Κωνσταντίνο Ρήγο που έκανε μια τόσο όμορφη δουλειά με τη δική του αισθητική και τη δική του καλλιτεχνία. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης τους συμπαίκτες μου που ήταν εξαιρετικοί. Είναι πάρα πολλά τα συναισθήματα και έντονα. Δεν το πιστεύω, το βραβείο είναι τεράστιο!», ανέφερε η Μαριλού Κατσαφάδου μετά τη νίκη της.

Η μεταμόρφωση της Μαριλούς Κατσαφάδου σε Τζόνι Κας

Ως Marisa Paredesπέρασε στον τελικό του YFSF

Η Μαριλού Κατσαφάδου κλήθηκε να προσεγγίσει την Marisa Paredes από την ταινία «Ψηλά τακούνια» και πραγματικά συνεπήρε όλους με την έντονη εκφραστικότητα της και την συναισθηματική της φόρτιση.

Αξίζει να σημειωθεί, δε, πως στον ημιτελικό του YFSF έδωσε το παρών και ο πατέρας της ηθοποιού, Θοδωρής Κατσαφάδος ο οποίος παρακολουθούσε με προσήλωση, βουρκωμένος, την προσπάθεια της κόρης του.