Με αναδρομική αλλαγή του Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ) και χωρίς την επιβολή προστίμων, η ΑΑΔΕ δίνει τη δυνατότητα σε χιλιάδες επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών να επωφεληθούν από τη μείωση κατά 30% του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος.

Όπως διαπιστώθηκε, ενώ αρκετοί επαγγελματίες ασκούσαν ακριβώς την ίδια δραστηριότητα, είχαν δηλώσει στο φορολογικό μητρώο γενικότερους ΚΑΔ, όπως οι 47.81.10.00 ή 47.89.10.00, αντί των ειδικών ΚΑΔ 47.81.10.02 και 47.89.10.02 που προβλέπει ο νόμος.

Έτσι, δεν μπορούσαν να κερδίσουν τη μείωση 30% στο τεκμαρτό εισόδημα. Με την εγκύκλιο, η ΑΑΔΕ ξεκαθαρίζει ότι οι επαγγελματίες αυτοί μπορούν να διορθώσουν αναδρομικά τα στοιχεία τους, ώστε να ενεργοποιηθεί η προβλεπόμενη μείωση του ελάχιστου καθαρού εισοδήματος που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του φόρου.

Ποιοι κερδίζουν τη μείωση

Η δυνατότητα αφορά φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα ως επαγγελματίες πωλητές σε υπαίθριους πάγκους και λαϊκές αγορές και δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού και λιανικό εμπόριο άλλων ειδών.

Οι συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών δικαιούνται πλέον μείωση κατά 30% του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος που προβλέπει το σύστημα της τεκμαρτής φορολόγησης, μετά τις αλλαγές που εισήγαγε ο νόμος 5301/2026 και ισχύουν από το φορολογικό έτος 2025.

Όπως διαπίστωσε η ΑΑΔΕ, αρκετοί επαγγελματίες, παρότι εργάζονταν αποκλειστικά στις λαϊκές αγορές, είχαν καταχωρίσει στο φορολογικό μητρώο τους γενικούς ΚΑΔ της δραστηριότητάς τους και όχι τους ειδικούς κωδικούς που προβλέπει η νέα νομοθεσία. Ως αποτέλεσμα, το πληροφοριακό σύστημα δεν τους αναγνώριζε ως δικαιούχους της μείωσης κατά 30%, με συνέπεια να εμφανίζεται υψηλότερο τεκμαρτό εισόδημα και αντίστοιχα μεγαλύτερος φόρος.

Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, δίνεται πλέον η δυνατότητα αναδρομικής μεταβολής των ΚΑΔ ειδικά για το φορολογικό έτος 2025.

Η διαδικασία

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικό αίτημα μέσω της υπηρεσίας «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE, επιλέγοντας τη διαδικασία μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου που δεν μπορεί να ολοκληρωθεί ηλεκτρονικά. Μαζί με το αίτημα υποβάλλεται η σχετική δήλωση μεταβολής Μητρώου (έντυπο Δ211), με την οποία θα δηλώσουν αναδρομικά τον σωστό ΚΑΔ για το φορολογικό έτος 2025.

Η αναδρομική αυτή μεταβολή δεν επιβαρύνεται με τα πρόστιμα που προβλέπει ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας για εκπρόθεσμες μεταβολές στοιχείων Μητρώου.

Τι ισχύει για όσους έχουν υποβάλει δήλωση

Η εγκύκλιος προβλέπει επίσης λύση για όσους έχουν ήδη υποβάλει τη φορολογική τους δήλωση. Μετά την ολοκλήρωση της αναδρομικής αλλαγής του ΚΑΔ, οι φορολογούμενοι μπορούν να καταθέσουν τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2025, ώστε να υπολογιστεί εκ νέου το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα με τη μείωση του 30%. Για όσους δεν έχουν ακόμη υποβάλει δήλωση, η έκπτωση θα υπολογιστεί αυτόματα κατά την υποβολή της αρχικής δήλωσης, εφόσον έχει προηγηθεί η μεταβολή του ΚΑΔ.