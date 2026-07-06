BEAST

Όλη η αλήθεια για τα σενάρια περί εκλογών

Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Οι ημέρες του θέρους προσφέρονται για χαλαρές βραδιές, ειδικά τα Σάββατα, και με κρασί ή ένα δροσερό ποτό κοντά στη θάλασσα, εάν η παρέα είναι και πολιτική, ανοίγουν στόματα και γίνονται ενδιαφέρουσες συζητήσεις που φέρνουν και πληροφορίες. Πάμε λοιπόν, διότι μετά από μια τέτοια βραδιά, έφτασα στο γραφείο μου ορισμένες κρίσιμες πληροφορίες για τα επόμενα βήματα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη που σχετίζονται με τα σενάρια περί εκλογών.

Με το βλέμμα στο τέλος

Ο άνθρωπός μου που ξέρει πρόσωπα και πράγματα και ήταν παρών, όπως και ένας άλλος της αγοράς, μου είπαν ότι η πληροφόρηση που έχουν από τα ενδότερα του Μεγάρου Μαξίμου δεν αλλάζει επουδενί όσα σας έχει γράψει η στήλη καιρό τώρα. Απλά τα επιβεβαιώνει, όταν πολλοί επιμένουν στα περί πρόωρων εκλογών. «Ο Κυριάκος θα πάει έως το τέλος», επέμεινε ο πολιτικός και μου εξήγησε το σενάριο των εκλογών, λίγες εβδομάδες πριν η Ελλάδα αναλάβει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα δημιουργήσει κλίμα υπέρ του, πιστεύει ο συνομιλητής μου και παράλληλα ο άνθρωπος της αγοράς είχε την πληροφόρηση και για νέες διορθωτικές κινήσεις της κυβέρνησης στο επίπεδο της φορολόγησης της μικρομεσαίων και των επιχειρήσεων. Σε πολιτικό επίπεδο ο βασικός στόχος είναι να πάρουν από το ΠΑΣΟΚ 2-3% και γι’ αυτό τους βολεύει στις δημοσκοπήσεις να εμφανιστεί περαιτέρω αποδυναμωμένο ώστε να καταστεί σαφές πως δεν υπάρχει περίπτωση δεύτερης θέσης την οποία θα καταλάβει η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Με αυτό το κλίμα θα επιχειρηθεί να προσεγγιστούν πρόσωπα από το ΠΑΣΟΚ για παν ενδεχόμενο την επόμενη μέρα.

Οι αντικρουόμενες εισηγήσεις για κάλπες

Την ίδια ώρα, νέες κυλιόμενες έρευνες διενεργούνται μετά την τρομοκρατική επίθεση με θύμα στη Θεσσαλονίκη με την κυβέρνηση να αναδεικνύει τη δεξιά της ατζέντα θυμίζοντας διαρκώς τα πεπραγμένα της διακυβέρνησης Τσίπρα. Μετά τις δραματικές εξελίξεις ρώτησα στενό συνεργάτη του πρωθυπουργού για μία ακόμη φορά για το χρόνο των εκλογών. Η απάντηση: «Η άνοδος του Τσίπρα δημιουργεί άνοδο και στην ΝΔ. Δεν υπάρχει ανησυχία, ο σχεδιασμός είναι για την Άνοιξη του 2027». Έσπευσε ωστόσο να προσθέσει πώς όταν χαράζεις στρατηγική αποφασίζεις πάντα τη δεδομένη χρονική στιγμή. «Έχουμε δύο καλοκαιρινούς μήνες μπροστά μας, μην βιάζεσαι» πρόσθεσε και συνέχισε: «Υπάρχουν εισηγήσεις προς τον πρωθυπουργό για κάλπες το Φθινόπωρο με τη λογική ότι έτσι δεν θα προλάβουν οι νέοι αντίπαλοι να αναπτυχθούν, ωστόσο μέλη του στενού του επιτελείου υπερθεματίζουν για την Άνοιξη, με το σκεπτικό ότι έχει το πάνω χέρι και μέχρι τότε ορισμένοι θα ξεφουσκώσουν».

Ο νέος αρχηγός της ΝΔ και ο Κυριάκος

Είναι μια φράση από τα παλιά, τι εννοεί ο ποιητής και αυτό μου ήρθε αυθόρμητα όταν το πρωί της περασμένης Παρασκευής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο liberal.gr δήλωσε δυο φορές, ουδείς αναντικατάστατος. Όμως πιο πολύ με ερέθισε, όταν είπε ότι κάποια στιγμή ο κύκλος του θα κλείσει και η ΝΔ θα εκλέξει με δημοκρατικές διαδικασίες νέο αρχηγό. Εκεί κτύπησαν καμπάνες και άρχισαν τα ερωτήματα για το τι εννοεί. Θα υπάρξει κάτι άμεσα; Όχι, όπως ξέρει η στήλη και αυτό είναι καρατσεκαρισμένο, αλλά δεν παύει να προκαλεί συζητήσεις στη ΝΔ και αυτό διέγνωσα και το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Οι 30άρηδες και οι 40άρηδες του Μητσοτάκη

Και όταν έρθει η ώρα τι θα γίνει; Ποιος θα είναι ο διάδοχος; Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας που είναι ο βασικός δελφίνος; Θα δείξει, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην συγκεκριμένη συνέντευξη μετά τις αναφορές του για τις διαδικασίες περί νέου αρχηγού, είπε και κάτι άλλο που πονήρεψε πολλούς. «Δείτε σε ποιους έδωσα ευκαιρίες στο υπουργικό συμβούλιο, κοιτώ προς τους 30άρηδες και τους 40άρηδες». Ε, αυτή η αναφορά μου έδωσε την ευκαιρία να μιλήσω με δυο έμπειρα στελέχη της ΝΔ με μακρά διαδρομή και στη συζήτηση περί αυτών, μου έδειξαν έναν εξ αυτών, τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη – όταν έρθει αυτή η ώρα, κάτι που θα αποφασίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Οι Ρώσοι φαρσέρ και ο Ντόκος

Μεγάλη σκόνη έχει σηκωθεί από την Παρασκευή με το θέμα του Θάνου Ντόκου, γενικού γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας και τη συνομιλία του εν τέλει με Ρώσους φαρσέρ και όχι, όπως αποδείχθηκε, σύμβουλο του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρά τις επιθέσεις που δέχθηκε και δέχεται ο Θ. Ντόκος, δεν έχει καμία διάθεση να τον αδειάσει, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα, παρά τις φωνές για παραίτησή του συνεργάτη του που έχει προκαλέσει και άλλες φορές στο παρελθόν ειδικά για τα ελληνοτουρκικά και έδωσε και σχετικό πάτημα για κριτική μαζί με τη αντιπολίτευση και στον Αντώνη Σαμαρά.

Τα βιντεάκια του Σαμαρά

Και μιας και ο λόγος για τον Αντώνη Σαμαρά, ξαφνικά χθες, πρωί Κυριακής, είδαμε τα δυο βιντεάκια του με τα οποία άφηνε με το ένα αιχμές στην κυβέρνηση και με το άλλο «πίκαρε» την Ντόρα Μπακογιάννη υπενθυμίζοντας, και απαντώντας στην πρόσφατη κριτική της, ότι έχει χάσει εδώ και 17 χρόνια την ηγεσία της ΝΔ στην μεταξύ τους εκλογική αναμέτρηση. Αμέσως μόλις είδα το βίντεο, άρχισα να σκέφτομαι γιατί ο πρώην πρωθυπουργός μπήκε και αυτός στη λογική των βίντεο. Μίλησα μετά από ώρες με τακτικό συνομιλητή του, έμπιστο άνθρωπο, που μου είπε ότι ο Μεσσήνιος πρώην πρωθυπουργός θα αξιοποιεί την τεχνολογία σε όλες τις μορφές της για να περάσει τα μηνύματά του.

Έτοιμο το κόμμα

Δεν έμεινα μόνο στο βίντεο που εμφανίζεται να μιλάει με τον διευθυντή του γραφείου Τύπου, παλαιό δημοσιογράφο της Καθημερινής, Νίκο Τσούτσια, αλλά ρώτησα τι σημαίνει αυτό σε σχέση με το κόμμα που συζητάμε. Μου είπε λοιπόν η καλή πηγή μου ότι, παρά τα όσα λέγονται, πως δεν είναι όλα στον πάγο, ισχύει το αντίθετο. Το κόμμα είναι έτοιμο σε όλα τα επίπεδα και αυτό το βίντεο ήρθε ως απάντηση στις διάφορες συζητήσεις. Δηλαδή όταν όλοι σχεδόν οι πολιτικοί αρχηγοί κάνουν βίντεο στο TikTok, όπως ο πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, ο Νίκος Ανδρουλάκης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατά βάση, αυτός δεν μπορούσε να μείνει απ’ έξω, αλλά το κάνει με τον τρόπο του. Άρα, τι σημαίνει αυτό, ρώτησα πάλι. Μου είπε λοιπόν η καλή πηγή, ότι ανεξάρτητα από τον

χρόνο που θα αποφασίσει ο ίδιος ο Σαμαράς πότε θα το ανακοινώσει και εάν, όλα είναι έτοιμα, ακόμα και αύριο. Ακόμα και οι εκλογικοί συνδυασμοί μου είπε και μου υπενθύμισε την πρόσφατη συνάντησή του με την πρέσβη των ΗΠΑ και την παρουσία του στην εκδήλωση της πρεσβείας προ ημερών για τα 250 χρόνια από την ημέρα της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας, όπου και συνοδευόταν από τον εν ενεργεία βουλευτή της ΝΔ, Μίλτο Χρυσομάλλη.

Διαλύεται και η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ

Και να πάω τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, όπου εκτός από την παραίτηση του Κώστα Ζαχαριάδη από το κόμμα, μέχρι πρότινος εκπροσώπου τύπου και του βουλευτή Γιώργου Καραμέρου που παραιτήθηκε από βουλευτής και παρέδωσε και την έδρα, θα έχουμε ενόψει και της συνεδρίασης της ΚΕ το προσεχές Σάββατο και άλλες παραιτήσεις. Αυτό σημαίνει ότι θα δοθεί η εικόνα διάλυσης και για την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ μετά τα όσα έγιναν στη Νέα Αριστερά. Τυπικά δεν θα διαλυθεί, αλλά θα χάσει μεγάλο μέρος της δύναμής της.

Οι κινήσεις του Καραμέρου

Ένας ένας πηδάει από το καράβι του ΣΥΡΙΖΑ, με τελευταίο τον βουλευτή της Ανατολικής Αττικής Γιώργο Καραμέρο, ο οποίος παρέδωσε την έδρα του για να συμπορευτεί με τον Αλέξη Τσίπρα στον νέο του εγχείρημα. Ο δημοσιογράφος που δεν έκρυψε ποτέ του τη συμπάθεια για τον πρώην πρωθυπουργό, είχε αποστασιοποιηθεί εδώ και καιρό από την πλατεία Κουμουνδούρου αλλά το είχε κάνει διακριτικά. Το timing της αποχώρησής του μόνο τυχαίο δεν μπορεί να θεωρηθεί από όσους γνωρίζουν να διαβάζουν πίσω από τις γραμμές των τηλεοπτικών εμφανίσεων. Να σας ενημερώσω ότι στις 19 Μαΐου, ο ίδιος είχε θέσει δημόσια ένα άτυπο χρονοδιάγραμμα δύο μηνών, σημειώνοντας ότι αυτός είναι ο απαραίτητος χρόνος για να αφήσει ο νέος πολιτικός φορέας του Αλέξη Τσίπρα το δικό του, πολιτικό αποτύπωμα. Από τότε πέρασαν σχεδόν δύο μήνες για να πάρει την απόφαση που ήδη ήταν ειλημμένη στο μυαλό του. Απ’ ό,τι μαθαίνω θα συνεχίσει τις περιοδείες στην Ανατολική Αττική μέχρι τέλη Ιουνίου, ενώ στην ερώτηση που του έγινε γιατί παραιτήθηκε και δεν ανεξαρτητοποιήθηκε, είπε πως προτιμά να «φάει τον μουτζούρη» παρά να κρατήσει μια έδρα που δεν του ανήκει.

Πώς θα το χειριστεί η Μυρτώ Κοροβέση;

Η απόφαση του Γιώργου Καραμέρου να παραδώσει την έδρα του αντί να ανεξαρτητοποιηθεί άνοιξε τον ασκό του Αιόλου στην Ανατολική Αττική, με τα βλέμματα όλων να στρέφονται αμέσως στον πρώτο επιλαχόντα, ο οποίος είναι ο Χρήστος Σπίρτζης. Οι πληροφορίες από το περιβάλλον του πρώην υπουργού, ο οποίος πλέον δραστηριοποιείται ξανά ως μηχανικός στον κατασκευαστικό κλάδο, αναφέρουν ότι δεν σκοπεύει να αποδεχθεί το βουλευτικό αξίωμα, επιλέγοντας να μείνει εκτός του συγκεκριμένου κάδρου. Με τον τρίτο επιλαχόντα, τον δημοσιογράφο Νάσο Αθανασίου, να έχει φύγει από τη ζωή πριν από λίγες εβδομάδες, το μπαλάκι των εξελίξεων πέφτει αυτόματα στην τέταρτη της λίστας, τη Μυρτώ Κοροβέση. Η νεαρή δικηγόρος και αντιπρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες του Στέφανου Κασσελάκη καλείται να διαχειριστεί το πολιτικό της μέλλον. Και σας το αναφέρω αυτό γιατί μιλώντας κορυφαίο στέλεχος από την Αμαλίας για το συγκεκριμένο θέμα μου τόνισε χαρακτηριστικά «όποιος κρατήσει την έδρα πάει απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και τελειώνει για εμάς ανεπιστρεπτί».

Η Όλγα στην Άρτα

Και επειδή λέγονται και γράφονται πολλά για το ποιοι θα ακολουθήσουν τον Αλέξη Τσίπρα στο νέο κόμμα από τον υπάρχοντα ΣΥΡΙΖΑ, η Όλγα Γεροβασίλη εξ αρχής ήταν υποστηρικτική στο εγχείρημα. Μαθαίνω ότι είχε ενημερώσει και σχετικά τον Σωκράτη Φάμελλο και γενικά δεν προκάλεσε με τη στάση της, αλλά το αντίθετο. Βέβαια τις τελευταίες ημέρες δέχεται επίθεση από διάφορα τρολ που στηρίζουν τον Στέφανο Κασσελάκη και την ομάδα Παύλου Πολάκη κυρίως. Λόγω αυτών των επιθέσεων ρώτησα άνθρωπο που ξέρει τι γίνεται με τηνΓεροβασίλη εάν θα κατέβει στην Άρτα ή στην Αθήνα και έμαθα το εξής ενδιαφέρον. Δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει από την Άρτα και θα είναι εκεί εκ νέου υποψήφια. Στη λίστα εκεί θα είναι ο πρώην βουλευτής Βασίλης Τσίρκας και αναζητούνται δυο πρόσωπα ακόμα, ένας άνδρας και μια γυναίκα, ενώ όσα ακούστηκαν για πρόσωπο των ΜΜΕ ως υποψήφιο δεν είχαν βάση. Επί της ουσίας όμως θα είναι ένα ψηφοδέλτιο, όπως σε αρκετές περιοχές, που θα παραπέμπει πάλι στο ΣΥΡΙΖΑ και αυτό δεν το θέλει ο Αλέξης Τσίπρας και προσπαθούν να το αλλάξουν.

Νέα διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ και παιχνίδια δημοσκόπων

Και να πάω τώρα στο ΠΑΣΟΚ όπου σήμερα στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ένας νέος γύρος ανακοίνωσης ονομάτων που στηρίζουν το ΠΑΣΟΚ και εντάσσεται στην διεύρυνση του κόμματος. Η ανακοίνωση θα γίνει από το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Κώστα Σκανδαλίδη. Και εδώ προκύπτει ένα ενδιαφέρον ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν να έχουμε τον τέταρτο γύρο ανακοίνωσης ονομάτων στο πλαίσιο της διεύρυνσης και να ανακοινώνονται υποψήφιοι βουλευτές σε πολλούς νομούς και γενικά να καταγράφεται κύμα επιστροφών από στελέχη που είχαν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ επί Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ να είναι τρίτο στις δημοσκοπήσεις; Ενδιαφέρον ερώτημα που μου το έθεσε άλλο ιστορικό στέλεχος του κόμματος και χρήζει απαντήσεων και εδώ κάποιοι στη Χαριλάου Τρικούπη μιλάνε για παιχνίδια των δημοσκόπων.

Το Κτηματολόγιο ψάχνει νέο «σπίτι» στην Αθήνα

Σε αναζήτηση ενιαίου ακινήτου για τη στέγαση των κεντρικών γραφείων και υπηρεσιών του βρίσκεται το Ελληνικό Κτηματολόγιο. Το ιδανικό ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει 7.000 έως 8.000 τ.μ. ωφέλιμων γραφειακών χώρων, αποθηκευτικούς χώρους και αρχεία τουλάχιστον 500 τ.μ., αλλά και θέσεις στάθμευσης για τουλάχιστον 100 οχήματα. Το ενδιαφέρον είναι ότι το Κτηματολόγιο αφήνει ανοιχτό το παιχνίδι και για ιδιοκτήτες ακινήτων που σήμερα δεν πληρούν πλήρως τις προδιαγραφές, αρκεί να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους τις παρεμβάσεις που προτίθενται να κάνουν. Το ακίνητο, πάντως, θα πρέπει να παραδοθεί έτοιμο προς χρήση με ευθύνη και δαπάνες του εκμισθωτή, το αργότερο μέσα σε έξι μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η επιλογή θα γίνει με ανοιχτή διαδικασία, ενώ οι προσφορές θα υποβάλλονται έως τις 30 Ιουλίου 2026. Στην αγορά ακινήτων η προκήρυξη ήδη διαβάζεται ως μία ακόμα ένδειξη ότι το Δημόσιο αναζητά πλέον πιο συγκεντρωμένες και λειτουργικές λύσεις στέγασης, σε μια περίοδο όπου τα μεγάλα γραφειακά ακίνητα στην Αθήνα παραμένουν δυσεύρετα και ακριβά.

Στα σκαριά το ιατρικό «πάρκο» στο Ελληνικό

Μετά τις υπογραφές, έρχεται η ώρα των μπουλντόζων για το Healthcare Park στο Ελληνικό. Σύμφωνα με όσα μου λένε παράγοντες της αγοράς, η διοίκηση του ομίλου Ιατρικό Αθηνών προετοιμάζεται για την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών προς το τέλος του έτους, εφόσον τηρηθεί το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα. Στόχος είναι η νέα υπερσύγχρονη νοσοκομειακή μονάδα να παραδοθεί σε λειτουργία έως τα τέλη του 2028, αποτελώντας ένα από τα μεγαλύτερα έργα υγείας που θα αναπτυχθούν στο The Ellinikon. Υπενθυμίζεται ότι οι δύο πλευρές είχαν ήδη βάλει τις βάσεις από τον Απρίλιο του 2025, όταν υπεγράφη η συμφωνία εμπορικής μίσθωσης διάρκειας δέκα ετών, με δυνατότητα παράτασης, μεταξύ της Lamda Development και του ομίλου Ιατρικό Αθηνών. Η επένδυση προχωρά σταδιακά, με ιδιαίτερη έμφαση στον εξοπλισμό, καθώς μόνο η προμήθεια σύγχρονων ιατροτεχνολογικών συστημάτων εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 10 εκατ. ευρώ. Το Healthcare Park θα αναπτυχθεί σε αυτόνομο κτιριακό συγκρότημα περίπου 6.000 τετραγωνικών μέτρων, σε άμεση γειτνίαση με το The Ellinikon Mall, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και ευεξίας. Στον πυρήνα του σχεδιασμού περιλαμβάνεται και η δημιουργία εξειδικευμένου Κέντρου Μακροζωίας και Αντιγήρανσης Longevity and Anti-aging Center, επιβεβαιώνοντας ότι η υγεία αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της εμβληματικής επένδυσης στο Ελληνικό.

Επενδύσεις 26 εκατ. ευρώ για Ζαγόρι – Green Cola

Με πληροφορούν αρμόδια χείλη ότι στη διάρκεια του 2025 ολοκληρώθηκε το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα της Green Beverages στην Ελλάδα (Ζαγόρι – Green Cola), ύψους σχεδόν 15 εκατ. ευρώ για τη χρονιά και περίπου 26 εκατ. ευρώ συνολικά για τη διετία 2024 έως 2025. Οι επενδύσεις αφορούσαν φωτοβολταϊκά, νέα γραμμή παραγωγής γυάλινης συσκευασίας, νέα καλούπια και νέα γραμμή παραγωγής στη μονάδα της Ζήρεια στην Κορινθία που παράγει εμφιαλωμένο. Η άλλη όμως σημαντική παράμετρος είναι η διεθνοποίηση. Ο όμιλος κινείται επεκτείνοντας την παρουσία του εκτός Ελλάδας. Στη Σαουδική Αραβία, συμφώνησε με την Al Rabie Saudi Foods Company για τοπική παραγωγή και εμφιάλωση, εγκαταλείποντας σταδιακά το μοντέλο αποστολής προϊόντων από την Ευρώπη. Ενώ έκανε και σημαντικές συμφωνίες στο εξωτερικό, ανοίγοντας κατά πολύ το εκτόπισμά του σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Η Αμερική επίσης είναι μία αγορά όπου το Ζαγόρι εξαπλώνεται χρόνο με το χρόνο, με σημαντικές προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη μελλοντικά.

Ποιοι επιστρέφουν στη μάχη για τις ταυτότητες

Με γνωστούς και μη εξαιρετέους παίκτες από τον προηγούμενο διαγωνισμό, αλλά μέσα από νέα εταιρικά σχήματα, προχωρά η διαδικασία για το έργο των νέων ταυτοτήτων και των διαβαθμισμένων εγγράφων, συνολικού ύψους 515 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες μου, η διαδικασία πήρε παράταση σε ένα ενδιάμεσο στάδιο, εξέλιξη που στην αγορά διαβάζεται ως προσπάθεια να διασφαλιστεί ευρύτερη συμμετοχή και ισχυρότερος ανταγωνισμός, ιδίως μετά τη γραπτή διαμαρτυρία που είχε υποβάλει εταιρεία του κλάδου τον Ιούλιο. Στο τραπέζι φαίνεται πως βρίσκονται τέσσερα πιθανά σχήματα. ΟΤΕ – Byte – Idemia, Unisystems – Veridos, Space Hellas – Nova – Zetes – Thales και Austriacard, πιθανώς με την Goppan. Πρόκειται για παίκτες που είχαν εμφανιστεί και στον διαγωνισμό του 2019, ο οποίος τελικά ακυρώθηκε. Η νέα διαδικασία προβλέπεται να κινηθεί σε δύο φάσεις, με αρχική προεπιλογή από το Υπερταμείο και δεύτερο στάδιο το φθινόπωρο. Η κυβέρνηση προσδοκά ότι η νέα γενιά ταυτοτήτων και διαβατηρίων θα μειώσει το διοικητικό κόστος και θα ενισχύσει την εθνική ασφάλεια.

Πλειστηριασμός σε ακίνητο της οικογένειας Μαμιδάκη

Ένα ακίνητο με βαρύ επιχειρηματικό αποτύπωμα επανέρχεται στο προσκήνιο, καθώς στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών πλειστηριασμών αναρτήθηκε νέος πλειστηριασμός που αφορά περιουσιακό στοιχείο της οικογένειας Μαμιδάκη. Πρόκειται για έναν ακόμη κρίκο σε μια μακρά υπόθεση που απασχολεί εδώ και χρόνια την αγορά, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στο αν αυτή τη φορά θα υπάρξει επενδυτής που θα προχωρήσει στην απόκτησή του. Ο πλειστηριασμός αφορά την ιδιοκτησία ενός διώροφου διαμερίσματος της γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας, με βοηθητικούς χώρους και αποθήκες, συνολικής επιφάνειας άνω των 320 τ.μ., καθώς και τους αντίστοιχους βοηθητικούς χώρους. Το ακίνητο βρίσκεται στην περιοχή της Πολιτείας. Η διαδικασία έχει προγραμματιστεί για τις 9 Δεκεμβρίου 2026, εκτός εάν στο μεταξύ υπάρξουν κινήσεις που θα οδηγήσουν σε αναστολή. Η τιμή πρώτης προσφοράς έχει οριστεί στις 765.000 ευρώ για το κύριο ακίνητο, ενώ μαζί με τους βοηθητικούς χώρους η συνολική εκτιμώμενη αξία προσεγγίζει τα 1,3 εκατ. ευρώ.

Το comeback της Στοάς Όπερα με την υπογραφή του Cinobo

Σε πλήρη φάση ανακαίνισης βρίσκεται, όπως μαθαίνω, ο ιστορικός κινηματογράφος Στοά Όπερα στην οδό Ακαδημίας, τον οποίο έχει πλέον αναλάβει το Cinobo, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για έναν χώρο που κουβαλάει βαριά κινηματογραφική μνήμη στο κέντρο της Αθήνας. Οι πληροφορίες από ανθρώπους που γνωρίζουν καλά το project αναφέρουν ότι από τον προσεχή χειμώνα θα λειτουργούν πλέον τρεις αίθουσες αντί για δύο, ενώ στο νέο σχήμα θα ενταχθεί και cinema bar, στοιχείο που δείχνει ότι ο χώρος δεν επιστρέφει απλώς ως κινηματογράφος, αλλά ως σημείο συνάντησης για το σινεφίλ κοινό της πόλης. Οι αίθουσες της Στοάς Όπερα είχαν περάσει τα προηγούμενα χρόνια από περίοδο απαξίωσης, επί διαχείρισης της Odeon, με την εικόνα τους να απέχει πολύ από τη λάμψη που κάποτε είχαν. Η Cinobo επιχειρεί τώρα να αντιστρέψει αυτή την εικόνα, επενδύοντας σε κινηματογράφους που κατά το παρελθόν είχαν περάσει το κατώφλι της απαξίωσης, μεταξύ των οποίων και αυτή της Στοάς Όπερα.