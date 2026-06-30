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Άπαντες στην πρώτη γραμμή

Καλημέρα σε όλους. Θα ξεκινήσω σήμερα από τη νέα περιοδεία, αυτή τη φορά χθες το απόγευμα στο Αιγάλεω, του πρωθυπουργού που έχει πάρει απόφαση να σηκώσει ο ίδιος το μεγαλύτερο φορτίο του προεκλογικού αγώνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι αποφασισμένος να κάνει πάρα πολλές περιοδείες σε Αττική και περιφέρεια. Το γεγονός ότι σε λιγότερο από πέντε μέρες πήγε σε δυο σημεία της Αττικής, Καλλιθέα προ ημερών και χθες Αιγάλεω, δείχνει πολλά για το πως αντιλαμβάνεται την προεκλογική εκστρατεία. Και από την στιγμή που βγαίνει ο ίδιος στην πρώτη γραμμή έμαθα έχει την απαίτηση να είναι όλοι μπροστά. Γι’ αυτό και ο γραμματέας του κόμματος Κωνσταντίνος Κυρανάκης θα καταρτίσει ένα μεγάλο πρόγραμμα περιοδειών για όλους, κυβερνητικούς, κομματικούς και βουλευτές.

Το καλάθι του νοικοκυριού

Και να πάμε στη χθεσινή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για την οποία σας έγραφα χθες. Ο πρωθυπουργός λοιπόν προήδρευσε μεγάλης σύσκεψης με τους εκπροσώπους της αγοράς, του ΣΕΒ, των ιδιοκτητών σουπερμάρκετ, του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου. Εκεί όπως έχετε πληροφορηθεί αποφασίστηκε το πάγωμα για δυο μήνες των τιμών σε 2.000 προϊόντα των σουπέρ μάρκετ. Λύνεται το πρόβλημα; Όχι και το αναγνωρίζουν στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου συζητάνε και άλλες πιο δυναμικές κινήσεις την επόμενη περίοδο. Και αυτό διότι πιστεύουν ότι το λεγόμενο καλάθι του νοικοκυριού θα επηρεάσει την ψήφο ενός σημαντικού αριθμού ψηφοφόρων.

Το λεφτόδεντρο του Τσίπρα

Αυτό που τους σώζει όπως μου λένε είναι η στάση του Αλέξη Τσίπρα που άρχισε, κατά τους κυβερνητικούς, την παροχολογία. Μάλιστα κυβερνητικά στελέχη εστιάζουν και σε κεντρικά πρόσωπα της ΕΛΑΣ που εμφανίζονται στα ΜΜΕ όπως για παράδειγμα η εκπρόσωπος Τύπου Θεώνη Κουφονικολάκου που δεν έδωσε ξεκάθαρες απαντήσεις προ ημερών όταν της τέθηκε το θέμα που θα βρεθούν τα χρήματα. Γιατί από την εντιμότητα δεν έρχονται τα χρήματα, όπως λένε στην ΕΛΑΣ αλλά με συγκεκριμένο σχέδιο που ακόμα δεν έχει εμφανιστεί. Και δεν έχει άδικο ο Κ. Χατζηδάκης που μιλάει για λεφτόδεντρο Τσίπρα.

Σφοδρή επίθεση Μαρινάκη σε Τσίπρα

Ως γνωστόν ο Παύλος Μαρινάκης είναι δικηγόρος στο επάγγελμα και έχει κολλήσει και ένσημα. Γιατί το αναφέρω αυτό; Διότι χθες επικαλέστηκε το επάγγελμά του όχι ως προς την άσκησή του αλλά ως προς το τι κάνουν οι δικηγόροι όταν εμφανίζεται πελάτης που διατρανώνει την εντιμότητά του. «Αρχίζεις και ψάχνεσαι…» τόνισε χαρακτηριστικά δίνοντας μια πρώτη και απάντηση στα περί «εντιμότητας» που αποδίδει ο Αλέξης Τσίπρας στον εαυτό του, για να συνεχίσει αμέσως μετά τονίζοντας ότι αυτός ο αυτοχαρακτηρισμός «είναι το πιο σύντομο πολιτικό ανέκδοτο των τελευταίων ετών». Και κάπου εκεί απαντώντας σε σχετική ερώτηση στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών άρχισε να υπενθυμίζει τις ημέρες διακυβέρνησης Τσίπρα μιλώντας για το γεγονός ότι είναι ο πρωθυπουργός δύο καταδικασμένων υπουργών από το Ειδικό Δικαστήριο -για νομοθετήσεις και πρωτοβουλίες που δεν έγιναν εν αγνοία του- για το επικοινωνιακό σόου στο Μάτι, για την εξαπάτηση του λαού μέσω του δημοψηφίσματος -η επέτειος του οποίου πλησιάζει- για τον ποινικό κώδικα και την αποφυλάκιση χιλιάδων βαρυποινιτών και για τα παρα-υπουργεία Δικαιοσύνης.

Στο Μαξίμου Δένδιας – Χούπης

Μπορεί χθες στο Μέγαρο Μαξίμου να κυριάρχησε το θέμα της αντιμετώπισης της ακρίβειας στη σύσκεψη με τους παράγοντες στην αγορά, ωστόσο αξιόπιστη πηγή μου είδε ότι στη συνέχεια μπήκαν από την πλαϊνή πόρτα της πρωθυπουργικής έδρας ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Δημήτρης Χούπης. Ρώτησα το λόγο φυσικά και μου απάντησε ότι αναμένεται νέο ΚΥΣΕΑ στις 6 Ιουλίου για τον ελληνικό αντιαεροπορικό θόλο, δίνοντας το πράσινο φως σε ένα από τα μεγαλύτερα εξοπλιστικά προγράμματα των τελευταίων ετών. Και αυτό γιατί η «Ασπίδα του Αχιλλέα» είναι έργο αιχμής που εντάσσεται στη νέα στρατηγική άμυνας της χώρας ενισχύοντας την ασφάλεια και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων. Στο επίκεντρο της συζήτησης και η στάση που θα κρατήσει η Ελλάδα στα στενά του Ορμούζ αλλά και η προετοιμασία για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία σε μια περίοδο που οι ελληνοτουρκικές σχέσεις βρίσκονται σε μια κρίσιμη καμπή.

Η ηγεσία της Δικαιοσύνης

Σήμερα θα συνεδριάσει το υπουργικό συμβούλιο με βασικό θέμα και την έγκριση των αλλαγών στην ηγεσία της Δικαιοσύνης. Να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που τόσο νωρίς λαμβάνονται αποφάσεις -έγκριση επί της ουσίας- από το υπουργικό συμβούλιο καθώς στο παρελθόν τέτοια υπουργικά συμβούλια γινόταν προς το τέλος Ιουλίου.

Δυσαρέσκεια για Φεύγα

Και να πάμε σε ένα άλλο θέμα που απασχολεί τη ΝΔ αν και επιχειρήθηκε να μείνει χαμηλά. Αυτό αφορά την επιστολή του Βασίλη Φεύγα, γραμματέα πολιτικού σχεδιασμού της ΝΔ που αναφέρεται στο τι πρέπει να κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως η ακύρωση του γάμου για τα ομόφυλα ζευγάρια και επιστροφή του Αντώνη Σαμαρά στη ΝΔ. Μου λένε ότι υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια για τον Β. Φεύγα στο πρωθυπουργικό γραφείο. Ξάφνιασε πολλούς και τον πρωθυπουργό διότι δεν είχε δώσει αρνητικά δείγματα γραφής και ήταν πρόσωπο που έχει στηρίξει ο ίδιος με την τοποθέτησή του στη γραμματεία πολιτικού σχεδιασμού. Να φανταστείτε ότι η επιστολή είναι σε τοπικό site του Αγρινίου, περιοχή της καταγωγής του, εδώ και πέντε μέρες περίπου και απ’ ό,τι κατάλαβα δόθηκε από τον ίδιο τον Φεύγα που όμως μόλις κατάλαβε τι συνέβη, έγιναν και τα απαραίτητα τηλεφωνήματα από το Μαξίμου, την μάζεψε άρον άρον από τον προσωπικό του λογαριασμό. Και τι είπε; Απλά ότι σημείωσε όσα ακούει από τους ψηφοφόρους και δεν είχε διάθεση αμφισβήτησης του πρωθυπουργού. Μια ακόμη ζημιά όμως είχε γίνει.

Η Γκιλφόιλ και οι πρώην

Θα πάω τώρα στην πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα που φαίνεται πως αποφάσισε να συναντήσει τους πρώην. Απομένει ο Κώστας Καραμανλής. Πάντως, μετά τον Αντώνη Σαμαρά, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ συναντήθηκε με τον Αλέξη Τσίπρα. Το ενδιαφέρον όμως δεν ήταν μόνο η συνάντηση του προέδρου της ΕΛΑΣ και πρώην πρωθυπουργού με την πρέσβη, αλλά το δελτίο Τύπου όπου υπάρχει αναφορά για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις την περίοδο της πρωθυπουργίας του. Να θυμίσω ότι επί Αλ. Τσίπρα οι σχέσεις με τις ΗΠΑ, επί προεδρίας πάλι Ντόναλντ Τραμπ ήταν πολύ καλές.

Μεταγραφών συνέχεια

Και να πάω στην ΕΛΑΣ αλλά διαφορετικά, αφού είδα χθες ότι παραιτήθηκε και η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου από το ΣΥΡΙΖΑ και πηγαίνει και αυτή στο κόμμα του Αλ. Τσίπρα. Δεν ήταν έκπληξη η κίνηση αυτή. Αναμενόμενη για πολλούς και μαθαίνω ότι εντός των ημερών θα έχουμε και άλλες αποχωρήσεις και μάλιστα από τα ενδότερα της Κουμουνδούρου.

Πουκάμισο αδειανό ο ΣΥΡΙΖΑ

Με αυτά και με αυτά, ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται κανονικά και δεν καταλαβαίνω την πίεση της τρόικας, Παύλου Πολάκη, Ρένας Δούρου και Νίκου Παππά να συζητήσουν τι θα κάνει το κόμμα από εδώ και πέρα μετά την άρνηση του Αλ. Τσίπρα να συζητήσει μαζί τους. Θέλουν συνεδρίαση της ΚΕ και έχουν συγκεντρωθεί υπογραφές για να γίνει το προσεχές Σάββατο. Όμως τι συνεδρίαση να γίνει, καθώς έως την Παρασκευή θα έχουμε και άλλες παραιτήσεις μελών της Κ.Ε. και άρα θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα για το ποια είναι η πραγματική σύνθεση του κομματικού οργάνου.

Οι επόμενες κινήσεις της Τζάκρη

Πολύς ντόρος γίνεται τα τελευταία εικοσιτετράωρα για την παραίτηση της Θεοδώρας Τζάκρη από τα αξιώματά της και, για να είμαι ειλικρινής, αναρωτιέμαι γιατί αυτός ο ντόρος. Γι’ αυτό πήρα τηλέφωνο να μάθω αν θα περάσει σύντομα την πόρτα της Χαριλάου Τρικούπη και με ποιο τρόπο, την ώρα που οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν τη βουλευτή Πέλλας να διαμηνύει σε πηγαδάκια ότι το επόμενο βήμα της θα είναι η ένταξή της στο ΠΑΣΟΚ υπό το καθεστώς της «συνεργαζόμενης». Τώρα, όσον αφορά τη Χαριλάου Τρικούπη Χαριλάου το κλίμα είναι σαφώς πιο συγκρατημένο και αυτή τη στιγμή το θέμα τους δεν είναι ούτε οι μεταγραφές ούτε η διεύρυνση όπως μου τόνισε χαρακτηριστικά κορυφαίο πολιτικό στέλεχος. Στο μυαλό του Νίκου Ανδρουλάκη, προέχουν οι πολιτικές πρωτοβουλίες και γι’ αυτό θα συναντηθεί μέσα στην εβδομάδα με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια όπως και με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Όσον αφορά την Θεοδώρα Τζάκρη δεν υπήρχε συνεννόηση μαζί της για το θέμα παραίτησή της ενώ η μόνη μεταγραφή που θα ανακοινωθεί προσεχώς, θα είναι της Νίνα Κασιμάτη.

Πώς ξεκίνησε το ρήγμα Καρυστιανού με Καραχάλιο

Σήμερα θα σας πω και πώς ξεκίνησε το ρήγμα στη σχέση της Μαρίας Καρυστιανού με τον Νίκο Καραχάλιο. Όλα ξεκίνησαν με ένα φιλόδοξο πολιτικό πλάνο και φόντο τη συμπρωτεύουσα. Ο επικοινωνιολόγος Νίκος Καραχάλιος είχε ρίξει στο τραπέζι την ιδέα να διοργανωθεί μία μεγάλη συγκέντρωση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, την ίδια ακριβώς ώρα που ο πρωθυπουργός θα βρισκόταν στο βήμα. Ουσιαστικά αυτή η εκδήλωση προοριζόταν και ως ένα «βάπτισμα του πυρός» για τη Μαρία Καρυστιανού, σηματοδοτώντας την πρώτη της ουσιαστική εμφάνιση ως αυτόνομο πολιτικό πρόσωπο στην κεντρική σκηνή, μετά την ομιλία της στα Χανιά. Το σχέδιο είχε συζητηθεί, αναλυθεί και συμφωνηθεί από όλα τα μέλη της στενής ομάδας με πρώτη και καλύτερη την Μαρία Καρυστιανού. Βέβαια αλλιώς τα περίμενε ο Νίκος Καραχάλιος και αλλιώς του ήρθαν τα μαντάτα μέσω των social media. Ο επικοινωνιολόγος έμαθε ξαφνικά ότι το πλάνο της Θεσσαλονίκης είχε ακυρωθεί μονομερώς και στη θέση του είχε προγραμματιστεί, με διαδικασίες εξπρές, μια άλλη εκδήλωση στην Αθήνα, στην πλατεία Συντάγματος, μόλις μέσα σε δύο ημέρες. Αν δεν την θυμάστε να σας πω ότι πραγματοποιήθηκε στις έξι του μηνός ημέρα Σάββατο. Η κίνηση αυτή ακύρωσε πλήρως τη στρατηγική που είχε συμφωνηθεί για τη ΔΕΘ, αφήνοντας τον Καραχάλιο φτερό στον άνεμο. Αμέσως μετά την εξέλιξη του Συντάγματος, έγινε κλειστή σύσκεψη για να μάθουν γιατί ακυρώθηκε η εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη. Και όταν λέω να μάθουν, αναφέρομαι στον Νίκο Καραχάλιο, τον Κυριάκο Τόμπρα πρώην στέλεχος των ΑΝΕΛ και τον πρώην υπουργό της ΝΔ, Νίκο Νικολόπουλο. Εκτός απ’ αυτούς στη συνάντηση ήταν και η Μαρία Γρατσία και η Μαρία Καρυστιανού.

Το νέο όχημα του Ιπποκράτη Ιωάννη Στασινόπουλου στον αθλητισμό

Κίνηση που δεν θα περίμενα ομολογουμένως να δω καταγράφεται στο επιχειρηματικό πεδίο. Κι αυτό καθώς ο Ιπποκράτης Ιωάννης Στασινόπουλος εμφανίζεται ως μοναδικός μέτοχος και ιδρυτής της Stadion Performance Μονοπρόσωπη Α.Ε., με μετοχικό κεφάλαιο 200.000 ευρώ. Ο λόγος για τον άνθρωπο που διευθύνων σύμβουλος της Viohalco, ενώ τον Ιανουάριο του 2026 ανέλαβε και καθήκοντα εκτελεστικού αντιπροέδρου του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, διατηρώντας παράλληλα τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου. Η νέα εταιρεία, με έδρα το Μαρούσι, έρχεται να ανοίξει ένα διαφορετικό κεφάλαιο, αυτή τη φορά στον χώρο του αθλητισμού. Στο καταστατικό της προβλέπεται η εκπροσώπηση και διαχείριση καριέρας αθλητών, με ειδική αναφορά στο τένις, αλλά και σε συγγενή αθλήματα όπως πάντελ, σκουός και beach tennis. Στο αντικείμενο περιλαμβάνονται ακόμη η εξεύρεση χορηγών, η διαχείριση δικαιωμάτων εικόνας, η επικοινωνία, οι δημόσιες σχέσεις και η χρηματοδότηση της προετοιμασίας αθλητών.

Το Τατόι θέλει υπομονή και γερά νεύρα

Αρκετό δρόμο μου έλεγαν οι πηγές μου ότι έχει ακόμη η δεύτερη φάση του διαγωνισμού για τα πρώην βασιλικά κτήματα Τατοΐου. Παρά το γεγονός ότι στην πρώτη φάση εμφανίστηκαν πέντε διεκδικητές. Πρόκειται για την Άκτωρ Παραχωρήσεις, την Έκτερ, τη Dimand, την Elia Corporation και τη Reina Hellenic Properties Capital Partners, κοινοπραξία της Hellenic Property με την εταιρεία εστίασης και ξενοδοχείων, Ergon. Το έργο μόνο απλό δεν είναι. Η παραχώρηση αφορά την επανάχρηση και αξιοποίηση 24 κτιρίων μέσα σε έναν ιστορικό τόπο, με χρήσεις που μπορούν να περιλαμβάνουν φιλοξενία, εστίαση, εκδηλώσεις, οινοποιείο, ελαιουργείο και ήπιες παραγωγικές δραστηριότητες. Επομένως δεν πρόκειται για ένα καθαρό real estate project, όπου ο επενδυτής παίρνει ένα ακίνητο και χτίζει το business plan του. Στο Τατόι μπλέκονται μνημειακός χαρακτήρας, περιβαλλοντικοί περιορισμοί, ιστορική μνήμη, δημόσια εικόνα και οικονομική βιωσιμότητα. Επιπλέον, η σύμβαση παραχώρησης προβλέπεται να έχει διάρκεια τουλάχιστον 65 ετών, με την τελική περίμετρο να εξειδικεύεται στη δεύτερη φάση.

Απαντήσεις θα ζητήσουν οι μέτοχοι για Carrefour από την AVE

Βολές αναμένεται να δεχτεί η διοίκηση της AVE την Τετάρτη στη γενική συνέλευση, όπου αρκετοί από τους μικρομετόχους αναμένεται να εκφράσουν την απορία τους για τα πεπραγμένα της παρούσας διοίκησης του ομίλου, ο οποίος κατά πλειοψηφία ανήκει στον Νίκο Βαρδινογιάννη. Γιατί παρά το γεγονός ότι η εταιρεία προσπάθησε να κάνει κινήσεις όπως με την Carrefour ή με το ενεργειακό ποτό του Αντετοκούνμπο, στο οποίο επένδυσε ο διεθνούς φήμης μπασκετμπολίστας, καθώς και άλλες κατά καιρούς επενδυτικές κινήσεις, το έργο δεν έχει φέρει πίσω τα προσδοκώμενα. Επομένως, την πρώτη φορά φέτος που θα γίνει η συνέλευση της AVEστο νέο Conrad The Ilisian Athens, αναμένεται να ζητηθούν απαντήσεις σε πολλά. Το ζήτημα είναι αυτές οι απαντήσεις να είναι πειστικές. Σας θυμίζω επίσης ότι η AVE είχε συμφωνήσει να εξαγοράσει ποσοστό της Bazaar, της αλυσίδας σούπερ μάρκετ του Γ. Βερούκα, κάτι που τελικά δεν έγινε παρά τα περί του αντιθέτου υποστηριζόμενα από τους διοικούντες της.

Στα χέρια των λίγων τα αθλητικά

Σε φάση συγκέντρωσης στα χέρια των ολίγων περνάει όπως όλα δείχνουν η αγορά των αθλητικών ειδών στην Ελλάδα. Η έλευση των πολυεθνικών JD Sports και Sport Vision στην Ελλάδα άλλαξε τα δεδομένα για μία αγορά που έως εκείνη τη στιγμή κυριαρχούσαν οι εγχώριες δυνάμεις. Η JD εξαγόρασε την Cosmos Sport, ενώ η Sport Vision προσπάθησε να επεκταθεί επιθετικά. Στην πρώτη βγήκε το πείραμα, ενώ η δεύτερη δεν τα κατάφερε και αποχωρεί από την Ελλάδα με πολλές ζημιές και ανοίγματα στην πλάτη της. Την ίδια ώρα τα μικρά ή συνοικιακά καταστήματα αθλητικών φεύγουν από το προσκήνιο καθώς δεν μπορούν να αντέξουν την πίεση και την ισχύ των μεγάλων, στην οποία εκ των πραγμάτων αδυνατούν να αντισταθούν.

Ξεμπλόκαρε το «project Καλογήρου» στη Μύκονο

Σε μακρά και περιπετειώδη διαδικασία μαθαίνω ότι εξελίχθηκε η υπόθεση της οικίας Βενιέρη, του διατηρητέου μνημείου στη Μύκονο, όπου ο όμιλος Φάις επένδυσε για τη δημιουργία του πρώτου καταστήματος Καλογήρου στο νησί. Εν τέλει, η υπόθεση ξεμπλόκαρε και πλέον θα λειτουργήσει εντός των επόμενων ημερών και συγκεκριμένα από την Κυριακή, οπότε θα είναι ανοιχτό για του καταναλωτικό κοινό του νησιού.

Οι τιμές κατοικιών «φρενάρουν», αλλά δεν πέφτουν

Η ελληνική αγορά κατοικίας δείχνει να κατεβάζει ταχύτητα, χωρίς όμως να κάνει πίσω. Τα προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το πρώτο τρίμηνο του 2026 δείχνουν αύξηση 5,7% στις τιμές των διαμερισμάτων, ποσοστό σαφώς χαμηλότερο από το 8,1% του 2025 και το 9,1% του 2024. Το ενδιαφέρον είναι ότι η άνοδος συνεχίζεται παντού, απλώς με πιο ήπιους ρυθμούς. Τα νεόδμητα διαμερίσματα έως 5 ετών ανέβηκαν κατά 6%, ενώ τα παλαιότερα κατά 5,5%, δείχνοντας ότι η ζήτηση παραμένει ενεργή και στις δύο κατηγορίες. Η Αθήνα κινήθηκε στο 5,2%, η Θεσσαλονίκη στο 6,4%, οι άλλες μεγάλες πόλεις στο 5,4% και η υπόλοιπη χώρα στο 6,9%. Και κλείνοντας να σας πω ότι το πιο «juicy» στοιχείο, είναι ότι η περιφέρεια και η Θεσσαλονίκη τρέχουν πλέον ταχύτερα από την πρωτεύουσα.